Jediným detailom zmenili veľa: Toto bolo vo filmoch Harry Potter inak než v knihách a prispelo to k dôležitej veci

Pri filmovaní jednotlivých častí fantasy série Harry Potter bolo zmenených niekoľko detailov, ktoré si zrejme uvedomili len tí fanúšikovia, ktorí pozorne čítali predlohu. Tento nepatrný detail vo vzťahu Harryho matky Lily a jej sestry (Harryho tety) Petunie ale vo filmoch zmenil veľa.

Konfliktný vzťah medzi Lily a Petuniou bol vždy čitateľmi aj divákmi braný ako smutný. Filmová verzia Harryho Pottera ale spravila v ich príbehu malú zmenu, ktorá tento vzťah ešte viac odcudzila a spravila ho ešte tragickejším, píše web Screenrant.

Detail, ktorý si nikto nevšimol

Vďaka filmom sme boli totiž doposiaľ v tom, že Lily a Petunia prestali komunikovať a stretávať sa už roky pred smrťou Harryho rodičov, a teda aj pred smrťou Lily. Ako ale naznačili knižky a aj web WIzarding World, ktorý rôzne detaily dodatočne vysvetľuje, sestry kontakt medzi sebou prerušili len tri roky pred smrťou Lily.

To znamená, že sestry síce mali naštrbené vzťahy už po tom, ako sa Lily dostala na Rokfort a Petunia nie, no stále sa stretávali a udržiavali kontakt. Sestry si totiž boli v detstve veľmi blízke a to, že na Rokfort vzali len jednu z nich, bolo predmetom mnohých sporov. Petunia sa totiž tiež chcela stať čarodejníčkou a jej túžba bola taká obrovská, že dokonca aj napísala list Albusovi Dumbledorovi, aby ju prijal. Dočkala sa však odmietnutia, čo v nej spôsobilo zatrpknutie, pretože si myslela, že tým, že je mukelka, nie je výnimočná. Aj preto si v budúcnosti našla manžela – Vernona Dursleyho, ktorý jej neustále opakoval, že je výnimočná.

Ich vzťah nebol naštrbený roky

Doposiaľ bol tiež neznámy fakt, že Lily sa zúčastnila svadby Petunie a Vernona, no práve po tomto sobáši sa jej sestra odhodlala, že s ňou preruší akýkoľvek kontakt. O tri roky neskôr Lily a Jamesa Potterovcov zavraždil Voldemort.

Filmové spracovanie ale naznačilo, že sestry boli odcudzené výrazne viac, a to najmä kvôli hereckému obsadeniu týchto dvoch postáv. Vo filmoch sú totiž Lily aj Petunia staršie. Lily pritom zomrela vo veku len 21 rokov.