Jeden z najdivnejších filmov aké na Netflixe nájdete. V novinke známy režisér spovedá opicu obvinenú z vraždy

Rozprávajúca opica, uznávaný režisér David Lynch, sedemnásť minút, bistro na vlakovej stanici a vyšetrovanie vraždy – to je v skratke nový film, ktorý sa nedávno objavil na streamovacej službe Netflix. Ak ste si doposiaľ mysleli, že ste už videli naozaj všetko, snímka What Did Jack Do? vás smelo vyvedie z omylu.

Lynchovi fanúšikovia o krátkej filmovej novinke nepočujú prvýkrát. Ako informoval portál LAD Bible, čiernobiely film sa už totiž viackrát živému publiku premietal, nikdy sa však nikde neobjavil v „hmotnej“ podobe a zostal čisto záležitosťou filmových festivalov. Vôbec prvýkrát ho Lynch ukázal v Paríži v roku 2017 a teraz (zrejme) pri príležitosti narodenín uznávaného filmového režiséra ho majú možnosť vidieť diváci po celom svete.

What Did Jack Do? je zvláštnym príbehom odohrávajúcim sa počas 17 minút v istom staničnom bufete. V hlavnej úlohe vidíme Davida Lyncha ako pri stole vedie rozhovor s rozprávajúcou opicou, ktorú vypočúva v súvislosti s tým, že je možno vrahom. Ako sa snímka skončí, prezrádzať nechceme, no tí, ktorí Lynchovu tvorbu poznajú, vedia, že ide o mimoriadne experimentálny počin, ktorý zrejme mnohí diváci nepochopia.

Tí, ktorí Lyncha poznajú až veľmi dobre, si zas môžu všimnúť podobnosť medzi postavou, ktorú stvárňuje v novom filme s tou, ktorú stvárnil v kultovom seriáli Twin Peaks.

Nakrúti Lynch niečo pre Netflix?

Prečo sa ale What Did Jack Do? na Netflixe objavil? Skalní fanúšikovia režiséra majú viacero vysvetlení – nejde o nič, len o vzdanie holdu významnému filmovému tvorcovi pri príležitosti jeho 74. narodenín, ktoré oslávil 20. januára.

Iní sa ale nazdávajú, že práve týmto krokom sa na Netflixe začne nová éra, a že Lynch nakrúti pre populárnu streamovaciu službu niekoľko projektov. No a Netflix aj spolu s Lynchom zaryto mlčia a (pre filmový svet veľkú) udalosť nijak zvlášť nekomentujú.

Zatiaľ posledným plnohodnotným Lynchovým projektom bol reboot seriálu Mestečko Twin Peaks (Twin Peaks) z roku 2017 a odvtedy talentovaný a mnohými uznávaný režisér nenakrútil nič nové. Vyzerá to teda, že čoskoro sa dočkáme nejakého ďalšieho projektu z jeho tvorby.

Kraťas What Did Jack Do? nájdete v knižnici Netflixu aj s českými titulkami.