Je známe, v ktorom roku bude mať premiéru nový seriál Harry Potter. Na prvé časti nebudete čakať pridlho

Fanúšikovia Harryho Pottera sa určite nevedia dočkať nového spracovania príbehov o slávnom čarodejníkovi. Je známe, v ktorom roku by sa mal nový seriál dostať na streamovaciu službu Max od HBO.

Plánovaná prvá séria o Harry Potterovi by mala debutovať v roku 2026, potvrdil to generálny riaditeľ štúdií Warner Bros. Discovery David Zaslav, informuje Deadline Hollywood. Už skôr sa objavili informácie, že by sme sa novospracovaných príbehov o čarodejníkovi mali dočkať buď v roku 2025 alebo 2026.

Zaslav tiež prezradil, že on a jeho kolegovia sa pred niekoľkými týždňami stretli v Londýne s tvorkyňou Pottera J. K. Rowlingovou. Dodal, že spolu s ňou sú z rozbehnutia príprav na nakrúcanie nadšení.

Ako sme vás informovali, na seriáli bude spolupracovať aj autorka kníh J. K. Rowlingová. Tá spomína, že oceňuje zámer tvorcov zachovať v ňom integritu jej kníh a teší sa, že bude pri jeho vzniku, pretože sa môže ponoriť do takej hĺbky a detailov, ako to v prípade filmov nebolo možné. V jednej sérii seriálu má byť spracovaná vždy jedna kniha.