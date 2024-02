Nové informácie o seriáli Harry Potter: Toto sa fanúšikom vôbec nemusí páčiť, no chce ukázať zabudnuté detaily

Ešte minulý rok obletela svet správa, ktorá niektorých potešila a iných ani tak veľmi nie. Svet Harryho Pottera má ožiť v seriálovej podobe, ale veľa ďalších detailov známych nebolo. Až doteraz. LADbible uvádza, že jeden zo šéfov spoločnosti Warner Bros. konečne čo-to prezradil.

Už predtým sa vedelo, že pripravovaný seriál nebude žiadnou jednohubkou, ale jeho realizácia potrvá desaťročie. Takže sa môžeme tešiť na viacero sérií, ktoré majú podľa generálneho riaditeľa HBO zachytiť príbeh o mladom čarodejníkovi novým spôsobom.

To sa mnohým nemusí páčiť

Fanúšikovia Harryho Pottera milujú knihy, a takisto aj filmy, ktoré podľa nich vznikli. A je len veľmi ťažké predstaviť si, že by v nich niečo bolo inak. Dá sa to len v prípade niektorých detailov, ktoré sa objavili v knihách a vo filmoch nie a divákom v nich chýbali. Pustiť sa do nového projektu takýchto rozmerov je veľký risk. No na druhej strane by mohol priniesť to, čo vo filmoch chýbalo.

Chopili sa toho s nadšením

Tvorcovia sú nadšení z toho, že majú možnosť pozrieť sa na Harryho Pottera iným spôsobom. Aktuálne sa snažia nájsť správnych ľudí, ktorí by na jeho realizácii pracovali, vrátane hereckého obsadenia.

Keďže seriál má vychádzať priamo z kníh, uvedomujú si, že to bude náročné najmä na začiatku, kde sú ústrední hrdinovia deťmi. Raz sa to však už podarilo, tak pevne veríme, že to tak bude aj v tomto prípade. Kto bude novým Harrym, Hermionou či Ronom, je zatiaľ len vo hviezdach.

Spojili sa s Rowlingovou

Na seriáli bude spolupracovať aj autorka kníh J. K. Rowlingová. Tá spomína, že oceňuje zámer tvorcov zachovať v ňom integritu jej kníh a teší sa, že bude pri jeho vzniku, pretože sa môže ponoriť do takej hĺbky a detailov, ako to v prípade filmov nebolo možné.

Ak vám teda pri nich prekážalo, že niektoré veci vynechali a vám sa zdali dôležité, teraz sa to môže zmeniť. No ešte značnú chvíľu potrvá, kým výsledok konečne uvidíme.