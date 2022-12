Je vinná zo spoluúčasti na vražde vyše 10 500 ľudí. Súd vymeral sekretárke z koncentračného tábora 2-ročný trest

Súdny proces s bývalou sekretárkou z koncentračného tábora začal pred viac ako rokom. 97-ročná Irmgrad Furchnerová nedávno pred súdom prehovorila, že ľutuje, čo sa stalo, no svoju vinu odmietla priznať.

Žena sa dala na útek

Súd v Itzehoe rozhodol, že 97-ročná bývalá sekretárka z koncentračného tábora Irmgrad Furchnerová je vinná zo spoluúčasti na zabití najmenej 10 500 ľudí, informuje The Guardian. Vymeral jej dvojročný podmienečný trest. Začiatkom tohto mesiaca sa žena vyjadrila, že jej je ľúto, čo sa stalo, no vinu nepriznala.

Súdny proces začal minulý september s oneskorením po tom, čo sa žena dala na útek. Keď sa nedostavila pred súd, polícia po nej vyhlásila pátranie. O niekoľko hodín neskôr ju našli v okrajovej časti Hamburgu, na 5 dní putovala do cely a dostala elektronický náramok.

Furchnerová v koncentračnom tábore Stutthof pracovala medzi rokmi 1943 až 1945 ako sekretárka veliteľa Paula-Wernera Hoppeho. V tom čase mala 18 rokov. Irmgard je prvou nemeckou civilistkou, ktorú súd potrestal za zločiny spáchané v nacistických koncentračných táboroch.

Sudca Dominik Gross sa vyjadril, že toto bude jeden z posledných procesov konajúcich sa v súvislosti so zločinmi z nacistickej éry. Dokonca urobil nezvyčajný krok a povolil nahrávanie procesu na „historické účely“. Súd si počas pojednávania vypočul 30 preživších svedkov a ich príbuzných z USA, z Francúzska, ale aj Rakúska.

Z okna mala výhľad na vraždiacu mašinériu

Prítomní si vypočuli aj historikov, ktorí rozprávali o neľudských podmienkach v nacistických táboroch. Hovorilo sa aj o úlohe, ktorú Furchnerová zohrávala pri byrokratickom vybavovaní väzňov. Mala byť zasvätená do mučenia a postupov súvisiacich so systematickým vyvražďovaním tisícok ľudí.

Mnoho väzňov zomrelo na následky chladu a vyhladovania. V plynových komorách Stutthofu zomrelo odhadom 63- až 65-tisíc ľudí, z toho 28 000 boli Židia. Medzi tie najsilnejšie patrí výpoveď 80-ročného Josefa Salomonovica, ktorý Stutthof prežil a na súd pricestoval z Česka. Jeho otec Erich bol v tábore popravený.

Josef držal fotografiu svojho otca a svoje slová adresoval priamo Furchnerovej. Verí, že je vinná, aj keď len sedela v kancelárii. Samotný sudca sa dokonca pozrel priamo do tábora a videl stôl, za ktorým sekretárka sedávala. Z okna svojej pracovne mala výhľad priamo na vraždiacu mašinériu.

Preživší sú s trestom nespokojní

Počas súdu komunikovala Furchnerová väčšinou len prostredníctvom svojho právnika Wolfganga Molkentina. Do súdnej siene ju sprevádzali lekári a tvár mala prekrytú rúškom a veľkými slnečnými okuliarmi.

92-ročný Manfred Goldberg, ktorý v tábore prežil 8 mesiacov, neverí, že sekretárka nevedela, čo sa deje za dverami jej kancelárie. Tvrdí, že na stole mala dokumenty o všetkom, dokonca aj o tom, koľko ľudských vlasov sa v tábore nazhromaždilo. Z 2-ročného trestu je preto sklamaný. Podľa neho je pochopiteľné, že nikto nechce poslať 97-ročnú ženu do väzenia, no jej trest by mal odrážať realitu toho, čo sa počas vojny odohralo.

Pýta sa, ako je možné, že žena, ktorá má na rukách krv vyše 10 000 ľudí, dostane rovnaký trest ako niekto, kto v obchode ukradol pár vecí.