Slovenský megaprojekt dostal dôležité povolenie, špeciálny bude aj niečím iným. Vodičom tu diaľničná známka nepostačí

Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal dôležité rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pôjde o najdlhší tunel na Slovensku a kompetentní si od neho sľubujú odklonenie množstva kamiónov z hlavného mesta, ale tiež kvalitné prepojenie so Záhorím, či v budúcnosti so susednými hlavnými mestami.

Ako informoval portál Hospodárske noviny, minister životného prostredia Tomáš Taraba ho označil za najväčší dopravný projekt na Slovensku. Minister dopravy Jozef Ráž zase hovorí o plnohodnotnom obchvate Bratislavy. “Záhorie je naozaj Karpatami odrezané a mimo D2, alebo teda viacerých prejazdov, ktoré sú veľmi ťažké cez tieto kopce, tak nemá to priame napojenie,” doplnil šéf rezortu dopravy.

Zároveň ďalej uviedol, že obchvat je dôležitý aj z hľadiska odľahčenia bratislavskej dopravy, ktorú v súčasnosti trápi veľké množstvo kamiónov, prechádzajúcich priamo hlavným mestom, najmä cez Prístavný most a Most Lanfranconi. „Je to v prvom rade o tom, aby sme mali kompletný obchvat a dostali toho štvrť milióna kamiónov, ktoré dnes chodia cez Bratislavu, preč z nášho hlavného mesta,“ cituje ministra TASR.

Vyňatie z mýtneho systému

Celková dĺžka tunela by mala byť takmer 12 kilometrov a ide o súčasť výstavby úseku diaľnice D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou. Tento úsek sa považuje za strategickú investíciu. Ráž ale pripustil, že na financovanie výstavby tunela Karpaty, ktoré je odhadované na 1,7 miliardy eur, bude musieť ministerstvo pravdepodobne hľadať externé zdroje a naznačil, akým spôsobom by sa mohla zabezpečiť jeho finančná návratnosť.

“Je veľmi pravdepodobné, že práve preto, aby sme dokázali jeho ekonomickú návratnosť, tak ho budeme do budúcna vynímať z mýtneho systému, zo systému diaľničnej známky a bude platiť len ten, kto cezeň pôjde,” vysvetlil Ráž. V praxi sa tak môže uplatniť model, aký mohli slovenskí vodiči vidieť v zahraničí, napríklad aj v susednom Rakúsku. Ako na spoločnej tlačovej konferencii uviedli ministri, pred samotnou prípravou projektu bude potrebné ešte vykonať hydrogeologický prieskum.