Otváranie prvých obchodov Biedronka sa blíži, reťazec hľadá nových pracovníkov. Ponúkaný plat začína na 1 475 eurách

Príchod reťazca Biedronka, ktorý je pre mnohých Slovákov známy najmä z Poľska, je už hotovou vecou. Člen portugalskej skupiny Jerónimo Martins u nás už niekoľko mesiacov buduje infraštruktúru a tímy pracovníkov. Na portáli Profesia.sk sa objavili ďalšie pracovné ponuky, ktoré môžu napovedať, kedy sa jednotlivé predajne otvoria.

Počas tohto týždňa sme vás informovali o tom, kde presne by sa v konkrétnych mestách mohli nové obchody diskontného reťazca otvoriť. Na niektorých miestach sú predajne vo výstavbe, inde už finišuje ich príprava. Medzi prvými mestami, ktoré Biedronku dostanú, sú Zvolen, Levice a Považská Bystrica. Práve do týchto miest teraz reťazec hľadá posily do pracovného tímu.

Napríklad, do Považskej Bystrice „lienka“ potrebuje obsadiť pozíciu predavača. Tomu sľubuje plat začínajúci na úrovni 1 100 eur s možnosťou dodatočného bonusu 100 eur. Náplň práce je štandardná, ako u iných podobných reťazcov. Zamestnanec bude obsluhovať pokladnice, pomáhať zákazníkom, respektíve udržiavať poriadok medzi regálmi. Výhodu budú mať tí, ktorí už s takouto prácou mali v minulosti skúsenosti. Zaujímavosťou je, že termín nástupu je uvedený na 1. januára 2025.

Biedronka doteraz v tejto kolónke väčšinou uvádzala termín „dohodou“. To stále platí pri druhej zverejnenej ponuke, v rámci ktorej hľadá zástupcu manažéra v Leviciach. Sľubovaná mzda sa začína na 1 475 eurách s tým, že sa môže podľa skúseností kandidáta hýbať aj vyššie. V hre je tiež výkonnostný bonus vo výške 200 eur. Pochopiteľne, v tomto prípade sú nároky na potenciálneho zamestnanca vyššie.

Rovnakú pozíciu Biedronka obsadzuje vo Zvolene, ktorý by mohol patriť medzi prvé slovenské mestá, ktoré očakávaný diskont dostanú. Náznakom môže byť aj termín nástupu, ktorý by mal byť „ihneď“. Z viacerých správ na sociálnych sieťach vyplýva, že zvolenská predajňa je už v pokročilej fáze zariaďovania. Ponúkaná finančná odmena je identická, začína na sume 1 475 eur s rovnakou možnosťou bonusu či nárastu mzdy.