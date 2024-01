Ďalší významný krok Biedronky: Jej slovenská centrála sa bude pravdepodobne nachádzať na tomto mieste, neďaleko je aj Lidl

Okolo expanzie superlacného obchodného reťazca s názvom Biedronka sa už od počiatku ťahá vlna pozitívnych reakcií. Ľudia sa na príchod nového hráča tešia, mnohí ho totiž poznajú z Poľska a nákupy v ňom si nevedia vynachváliť. V prípade slovenskej Biedronky nastáva ďalší posun, podľa zistení Hospodárskych novín je pravdepodobné, že centrálu si zriadi na tomto mieste v Bratislave.

Neďaleko je aj Lidl

Podľa dostupných informácií, ktoré čitateľom priniesli HN, po registrácii ochranných známok či televíznej kampani prichádza Biedronka s ďalším zásadným krokom. „Slovenská divízia Biedronky je tesne pred rokovaniami so správcovskou spoločnosťou Cushman & Wakefield, ktorá má u nás okrem iného v rukách aj kancelárie myhive na Vajnorskej ulici v Bratislave,“ píšu Hospodárske noviny.

Centrála diskontu by sa tak mala nachádzať v bizniscentre obchodného domu VIVO!. Ďalšie informácie obsiahnuté v článku naznačujú, že nejde o náhodu, nakoľko rovnaký koncept nákupných centier funguje aj v Rumunsku či Poľsku. „Príkladom je aj Vivo! v poľskom Lubline. Práve tam má Biedronka jednu zo svojich 3,5 tisíca prevádzok,“ doplnili HN. Zaujímavosťou je, že v priestoroch bývalého Polusu momentálne pôsobí hlavný konkurent Biedronky, Lidl.

Zatiaľ stále platí, že Biedronka by mala svoje prvé predajne začať otvárať v závere tohto roka, pričom podľa ich stratégie nebude cieliť iba na najväčšie mestá, no ovládnuť sa zrejme pokúsi aj menšie regionálne trhy, ako to urobila u našich severných susedov. Ako sme informovali ešte v októbri, na príchod nového hráča reaguje aj konkurencia v podobe Lidlu či Tesca, ktorí sa tiež začali obzerať po menších lokalitách, kde by potenciálne mohli svoje predajne otvoriť.