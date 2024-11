Kde presne Biedronka otvorí prvé obchody? Pri Bratislave postavia novú predajňu, inde zrejme obsadí neúspešný hypermarket

Okolo príchodu Biedronky na slovenský trh sa už od začiatku drží akési rúško tajomstva. Ako Poliaci, tak ani materská skupina Jerónimo Martins médiám žiadne bližšie informácie nechcú prezradiť. To potom vytvára priestor na dohady a špekulácie.

Kompetentní zatiaľ na verejnosť pustili iba jednu zásadnú informáciu, podľa ktorej „lienka“ otvorí svoje prvé predajne v mestách Nové Zámky, Považská Bystrica, Zvolen, Senica a Levice. Ako neskôr zistil portál tvnoviny.sk, do zoznamu pribudla aj malá obec pri Bratislave – Miloslavov. Na sociálnych sieťach sa následne rozbehli diskusie miestnych obyvateľov, ktorí špekulovali, kde presne by sa v ich mestách mohli predajne nachádzať. K týmto otázkam pomaly pribúdajú odpovede.

Biedronka zároveň avizovala, že v prvých obchodoch by mohli Slováci nakupovať už do konca aktuálneho roka. V súčasnosti sa skôr zdá, že to bude až začiatkom budúceho roka. Nasvedčuje tomu viacero indikátorov. V jednom z miest riešili zástupcovia spoločnosti pozemky ešte koncom októbra, inde stále prebiehajú rekonštrukcie, či dokonca výstavba. Rozjasňovať sa ale začína práve v téme konkrétnych lokalít.

Ako sme vás len nedávno informovali, v Považskej Bystrici bude Biedronka priamo v centre mesta. Obsadiť by mala priestory v OD Banco, s ktorým už podpísala predbežné zmluvy. Vzhľadom na lukratívnu polohu musela tamojšia samospráva dokonca pristúpiť k úprave parkovacej politiky. Tá bude zahŕňať takzvané parkovacie karty a v tejto zóne dokonca časovo obmedzené parkovanie.

O lokalitách sa špekuluje

Čo sa týka Nových Zámkov, tam podľa informácií tvnoviny.sk Poliaci prerábajú na obchodné priestory staršiu budovu, bližšie informácie však zverejnené neboli. V minulosti sa špekulovalo o renovácii chátrajúcej budovy po bývalej Hypernove, nakoľko tam miestni zaregistrovali stavebné práce. Ako informovali Hospodárske noviny, deje sa tak vďaka projektu finančníkov z J&T, ktorí spustnuté budovy modro-žltého hypermarketu prerábajú na nové retailové parky. Či tam ale bude Biedronka, jasné nie je.

S budovou bývalej Hypernovy sa Biedronka spája aj vo Zvolene. Opustené nákupné priestory prechádzajú úpravami, no zatiaľ sa nám viac zistiť nepodarilo. Ako najdôveryhodnejšia informácia sa javí tá, podľa ktorej bude mať Biedronka predajňu v komplexe TPD. Nasvedčujú tomu aj príspevky z miestnych skupín na sociálnych sieťach. S otvorením sa zatiaľ údajne počíta na prelome rokov.

Ďalší obchod Biedronka otvorí v Leviciach, konkrétne na sídlisku Vinohrady. Ako informoval portál My Levice, postaviť ho plánujú na ploche medzi cestou II/564 smerom do Kalinčiakova a existujúcim Parkom pohybu. Zatiaľ sa tam nachádza iba trávnatá plocha. Vzhľadom na zverejnené správy sa dá predpokladať, že ani táto predajňa nebude tak skoro otvorená. Ešte začiatkom novembra totiž prebiehali rokovania o tamojších pozemkoch.

Na skoré otvorenie to nevyzerá ani v obci Miloslavov. Portál tvnoviny.sk zistil, že miestna predajňa by mala byť súčasťou developerského projektu, ktorý vzniká takpovediac na zelenej lúke a v týchto chvíľach prebieha jeho výstavba. Na bližšie informácie sme sa pýtali aj zástupcov Biedronky. Tí však na naše otázky nereagovali.