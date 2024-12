Biedronka cez víkend pozýva Slovákov na osobné stretnutie, záujemcom o prácu núka aj 2 000 eur. Príchod reťazca sa blíži

O tom, kde a kedy Biedronka otvorí prvé predajne, sa vedú už nejaký čas rôzne diskusie. O prvých lokalitách sme vás informovali v tomto článku. Kým príprava niektorých obchodov ide do finále, iné sú stále takpovediac iba na papieri. Medzi mestami ako Nové Zámky, Zvolen, Považská Bystrica, Levice či Senica sa objavila aj malá obec Miloslavov. Práve tam Biedronka organizuje zaujímavý event.

Predajňa v Miloslavove by údajne mala byť súčasťou nového developerského projektu, ktorého realizácia momentálne prebieha. Obec s necelými 5 000 obyvateľmi teda bude patriť medzi tie, do ktorých diskontná „lienka“ zavíta. Ako teraz vyplýva z informácií zverejnených na profesijnom portáli Profesia.sk, zástupcovia spoločnosti sa tu dokonca rozhodli urobiť zaujímavý nábor, v rámci ktorého záujemcov pozývajú na osobné stretnutie.

„Chceš sa stať súčasťou niečoho nového? Lákajú Ťa zaujímavé výzvy? Využi túto jedinečnú príležitosť a pripoj sa k Biedronke. O všetkom, čo ťa bude čakať, ti radi porozprávame priamo na osobnom stretnutí,“ uvádza v pracovnej ponuke Biedronka, člen skupiny Jerónimo Martins. Ako ďalej spoločnosť dodáva, záujemcovia nemusia podávať žiadnu prihlášku, stačí sa len dostaviť na dohodnuté miesto.

Tým je obecný úrad v obci Miloslavov, už túto sobotu 14. decembra medzi 10:00 hod. a 16:00 hod. Ako ďalej z ponuky vyplýva, finančné ohodnotenie sa bude na pozícii predavača/pokladníka začínať na úrovni 1 225 eur. Ak sa však záujemcovia dostavia osobne, môžu získať aj bonus. „Pridaj sa k tímu Biedronka ako predavač/pokladník (m/ž) s férovou odmenou až 1 325 eur spolu s bonusom za prítomnosť,“ znie vylepšená ponuka v závere inzerátu.

Okrem toho má Biedronka stále otvorené aj iné pracovné pozície. Do Voderadov hľadá technika údržby, ktorému ponúka plat od 1 800 eur, do hlavného mesta zase špecialistu na označovanie produktov so skúsenosťami v právnej oblasti potravinového sektora. Sľubovaná odmena na tejto pozícii začína na sume 2 000 eur, no v závislosti od skúseností uchádzača môže byť aj vyššia.