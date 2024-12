Zápletka Dunaja, k vašim službám zamotala divákom hlavu, požadujú vysvetlenie. Odpoveď je pritom jednoduchá

Po ôsmich sériách a nespočetne veľa zápletkách nie div, že niektoré ostanú v pamäti divákov viac ako ostatné. Obzvlášť, keď si všimnú detaily, ktoré im nedávajú zmysel a požadujú vysvetlenie. Nie vždy sa však za konaním postáv skrýva logickosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

V súčasnosti je v centre pozornosti viacero postáv, pričom žiadna z nich nemá ľahký osud. Dej seriálu sa totiž čoraz viac komplikuje a postavy musia robiť rozhodnutia, ktoré môžu mať vážne následky. Či už ide o pomoc Židom, alebo vlastným súrodencom. V Dunaji, k vašim službám tak došlo k viacerým emocionálnym scénam, ktoré zanechali divákov v slzách.

Aký bude jej osud

Hoci sa väčšina divákov v súčasnosti sústredí najmä na Klausovcov, s napätím tiež sledujú príbeh Anny a Viliama. Zo všetkých síl sa totiž snaží svoju milovanú zachrániť. Takmer by sa mu to podarilo, ak by pred nástupom do vlaku nezačala rodiť. Mnohí diváci, ako vyplýva z ich diskusie, sa pritom čudovali, prečo do vlaku nenastúpila aj tak.

Odpoveď je pritom jednoduchá, či už zo strany tvorcov, alebo v rámci zápletky. Diváci si nakoniec túto skutočnosť sami obhájili v komentároch a zhodli sa na dvoch veciach – žeby tým Anna v seriáli skončila ako iné postavy, ako napríklad Kasper, Jakub či Michal, ktorí tiež museli uniknúť, a tiež na tom, že by to pre Annu nielenže nebolo bezpečné, ale tiež by krikom mohla privolať pozornosť a ohroziť tak ostatných Židov na úteku.

Teraz však majú ďalší dôvod na obavy o Annu, čo spustilo ďalšiu diskusiu v komentároch.

„Ja som zvedavá, ako skončí Anna aj s malou, či ich Vilo zachráni,“ prezradila svoje myšlienkové pochody fanúšička seriálu. Ďalšia jej hneď odpovedala: „Dieťa áno, Annu bohužiaľ nie.“ Túto informáciu pritom nemá podloženú, no je to názor, ktorý prevláda medzi divákmi. Tretia totiž píše: „Osobne si myslím, že nie. Ale aspoň malinkú by mohol zachrániť nejako a vychovávať s Magdou… je to strašný osud, ak by ich ani jednu nezachránil.“

„Ja si myslím, že zachráni malú a pôjde do Maďarska s Magdou a Ondríkom,“ pridáva sa ďalšia.

Jeden z divákov navyše pridal informáciu, ktorá by tiež mohla byť v tomto prípade rozhodujúcou. Napísal: „Dozviete sa čoskoro, keďže Julo alias Jakub Švec ide hrať do iného seriálu a rovnako aj Petra Polnišová, takže si myslím, že obaja v seriáli končia.“

Ako sme vás informovali v článku, posledné dve epizódy seriálu sľubujú divákom prekvapivé zvraty. Popis k predposlednej prezrádza, že sa Viliam odhodlá k zúfalému kroku a v závere ôsmej série by zas mala niektorá z postáv nečakane zomrieť, a tak je dosť možné, že by to mohla byť práve Anna.