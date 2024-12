Iveta Malachovská šokovala novým vzhľadom, ktorým zabodovala na celej čiare. V priebehu pár sekúnd omladla o 10 rokov

Neskutočné, čo dokáže i tá najmenšia zmena. Nemusí ísť o niečo veľké, aby sa navonok prejavil výsledok. Dôkazom je obľúbená moderátorka, ktorá sa ukázala v jednej časti Dámskeho klubu s novými vlasmi. Nečakajte radikálny strih. Vedľa svojej kolegyne Andrey Chabroňovej sa ukázala s rovnými vlasmi, vďaka ktorým omladla aj o niekoľko rokov.

Stačí jemná úprava vlasov, aby bola zmena viditeľná. V pondelok sa v Dámskom klube prihovorila televíznym divákom známa moderátorka Iveta Malachovská, ktorá už na prvý pohľad upútala jedným podstatným detailom. Stredobodom pozornosti nebolo jej elegantné oblečenie, ktoré tvorili čierne nohavice a sveter s trblietavou mašľou, ako informovala STVR. Hoci vo zvolenom outfite vyzerala úžasne, moderátorka ohúrila niečím iným.



Prekvapila novým účesom

Do parády si ju vzali vizážistky, ako to už býva zvykom pred každým vysielaním. Tentoraz jej však upravili vlasy spôsobom, aký tu hádam ešte nebol. Televízni diváci poznajú Ivetu s hustou vlnitou hrivou. O to viac ich prekvapila zmena, ktorá spočívala v obyčajnom vyrovnaní vlasov. Moderátorka sa predviedla s uhladenými rovnými vlasmi, začesanými za uši.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dámsky klub (@damskyklub_stvr)



Hoci nejde o prevratnú zmenu, i napriek tomu ju tento nový vzhľad zmenil takmer na nepoznanie. Odrazu omladla aj o desať rokov. S novým výzorom tak privítala s Andreou Chabroňovou skupinu Desmod, ktorá spolu s vianočným stromčekom a zapálenou druhou adventnou sviečkou vytvorila tú pravú atmosféru.