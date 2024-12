Cestovné ide hore: V hlavnom meste si za dopravu priplatíme už od tohto dátumu. Môžu za to mnohé faktory

V Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK) dôjde od 1. marca 2025 opäť k zvýšeniu cien cestovného. Ceny budú navýšené o zvýšenú DPH, transakčnú daň a infláciu.

Vynútené je to konsolidačným balíčkom vlády. Na štvrtkovom rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva to v rámci rozpravy o rozpočte hlavného mesta na budúci rok avizoval riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál.

Poznamenal, že vyrovnanie sa s negatívnymi dosahmi vládneho konsolidačného balíčka spôsobuje samosprávam po celom Slovensku problémy pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu. Potrebu zvýšenia cestovného už podľa neho avizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj Železničná spoločnosť Slovensko, preto v rámci integrovaného dopravného systému dospeli k predmetnej dohode.

Zvyšovaniu cien sa nedalo vyhnúť

„Našou prioritou bolo minimalizovať dosahy na obyvateľov, preto rozpočet neobsahuje žiadne zvýšenie poplatkov a nebudeme zvyšovať ani dane z nehnuteľnosti. V prípade prevádzky MHD sa však zapracovaniu dosahov vládneho balíčka do cien cestovného už vyhnúť nedá,“ skonštatoval Košťál.

V praxi to znamená, že najpoužívanejší 30-minútový cestovný lístok stúpne o desať centov, čiže v prípade papierového lístka z 1,10 eura na 1,20 eura. Predstavuje to navýšenie približne o desať percent. Rovnako o desať percent stúpne aj ročná električenka, a to na 263 eur. Hlavé mesto pritom poukazuje na to, že aj po zvýšení bude stáť menej, ako stála v roku 2018.

Zvyšné cestovné lístky stúpnu v priemere o 12,6 percenta. Jedinú výnimku v tomto predstavujú žiacke električenky, ktoré zostanú na rovnakej cene, ako sú v súčasnosti, teda nezdražejú vôbec. „Konsolidácia má dosahy nielen na dopravný podnik a samosprávy, ale má negatívny vplyv na rodiny a najmä rodiny s deťmi. Časť z ich zvýšených nákladov preto mesto preberá na seba a cestovanie verejnou dopravou im nebude zvyšovať,“ odkazuje magistrát.