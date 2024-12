Juraj Šeliga z Demokratov mal dopravnú nehodu: Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky

Juraj Šeliga (Demokrati) mal dopravnú nehodu, nabúral do neho opitý vodič. Informoval o tom na sociálnej sieti predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.

Demokrati mali mať dnes o 10:00 tlačovú besedu s názvom Kauza Abu Dhabi pokračuje: trestné oznámenie. Tlačovú besedu však pre dopravnú nehodu podpredsedu Demokratov zrušili.

„Do Juraja nabúralo auto, ktorého šofér bol pod vplyvom alkoholu,“ napísal Naď s tým, že Šeliga je síce v šoku, no zdravotne by mal byť v poriadku. „Na mieste zasahovali všetky potrebné zložky, ktorým ďakujeme za profesionalitu,“ dodal Naď a uzavrel s tým, že tak, ako alkohol nepatrí do parlamentu, nepatrí ani na cesty.