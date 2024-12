Zomrela obľúbená rozhlasová moderátorka. Dožila sa len 44 rokov, posledné dni si užila so svojimi dcérami

Obľúbená rozhlasová moderátorka zomrela vo veku len 44 rokov. Američanka Robin Ayersová bojovala v priebehu posledného roka s agresívnou formou rakoviny. Pred pár dňami pritom oslavovala s jej dcérami, ktoré mali 18. narodeniny.

Robin Ayersová svet navždy opustila vo štvrtok, uviedol to vo vyhlásení jej zamestnávateľ KBLA TALK 1580, kde posledné dva roky pôsobila, informuje The Sun.

Diagnostikovali jej rakovinu

Príčina smrti síce nebola oficiálne zverejnená, no moderátorka pred rokom verejnosti oznámila, že jej diagnostikovali leiomyosarkom. Ide o agresívnu formu rakoviny, toto zhubné nádorové ochorenie vzniká z buniek hladkej svaloviny a môže sa objaviť skoro kdekoľvek na tele.

Moderátorka Robin Ayersová pôsobila v rádiu v Los Angeles, v ktorom mala na starosti každý pracovný deň reláciu “The RA Report with Robin Ayers”. Ako informuje The New York Post, pred niekoľkými dňami pritom oslávila so svojimi dcérami-dvojčatami 18. narodeniny. Spoločne si s Brooklyn a Madison a manželom Robom naposledy užili krásy New Yorku.