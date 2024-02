Je to potvrdené, Navaľnyj zomrel v piatok popoludní. Jeho matka dostala oficiálne oznámenie

Líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára o 14.17 h miestneho času. Uvádza sa to v oficiálnom oznámení vydanom úradmi jeho matke, ktorá prišla do trestaneckej kolónie na severe Ruska, kde bol Navaľnyj väznený. Na sociálnej sieti X o tom v sobotu podľa agentúry DPA informovala jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.

An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…

