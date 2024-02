Navaľnyj zanechal odkaz pre prípad, že ho zabijú. Analytik si všimol nezvyčajný postup väznice, informovala podozrivo skoro

Svet dnes obletela informácia o úmrtí ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý bol väznený. Na stránke väzenskej služby v Jamalsku sa pritom objavila už dve minúty po tom, ako mal Navyľnyj zomrieť.

„Úrady nikdy nereagujú takto rýchlo, obzvlášť, pokiaľ ide o smrť väzňov,“ píše na sociálnej sieti ukrajinský analytik Anton Geraščenko. Navaľnyj mal zomrieť o 14.17 h a už o 14.19 h služba zverejnila tlačovú správu.

Today, the Russian authorities reported the death of the convicted opposition activist Aleksey Navalny, allegedly due to a „blood clot“. I would like to recall the main events of his life. We will follow the further development of events.

🔷️Political activity:

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024