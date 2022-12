Je predvídateľný a vykráda Harryho Pottera: 10 vecí, kvôli ktorým je seriál Wednesday podľa ľudí zlý

Seriál Wednesday v uplynulých týždňoch zožal množstvo chvály a získal si fanúšikov po celom svete. Ovládol nie iba streamovaciu službu Netflix, ale aj sociálne siete. Postupne sa začali objavovať aj reakcie divákov, ktorých až tak nenadchol, či ľudí, ktorých spomínaný hype odradil od toho, aby si ho vôbec pustili.

Čo najviac vadí ľuďom na seriáli Wednesday? Na Twitteri sa začalo hromadiť množstvo reakcií od divákov, ktorí vyjadrili nepopulárny názor — že tento seriál považujú za preceňovaný. Zozbierali sme hlavné dôvody, prečo si to myslia.

Nemá tú správnu atmosféru

Niektorým divákom chýbala v seriáli Wednesday atmosféra typická pre Addamsovcov. Ak ste videli seriál z roku 1964 alebo napríklad filmové prevedenia Rodiny Addamsovcov s Christinou Ricci v úlohe Wednesday, môžete si to porovnať a posúdiť, či prvky, ktoré na zvláštnej rodine diváci milovali, tu naozaj chýbali.

Málo Addamsovcov

Ďalšou výčitkou bolo, že diváci očakávali viac priestoru pre svoje obľúbené postavy, vrátane Morticie a Gomeza či ostatných členov ich rodiny. No podľa slov tvorcov by sa to v prípadných pokračovaniach mohlo zmeniť.

Producent Miles Millar k predstavám o tom, ako by mohlo vyzerať pokračovanie povedal, že by chcel dať väčší priestor aj ostatným členom rodiny Addamsovcov. Spomenul, že najmä vzťah medzi Morticiou a Wednesday je podstatný, a preto by sa mu mohlo venovať viac času.

Je predvídateľný

Nielen na Twitteri, ale aj na Reddite sa vo viacerých diskusiách otvorila téma toho, či je seriál Wednesday preceňovaný. Jeden z užívateľov podotkol, že mu vadila najmä predvídateľnosť tohto seriálu. Ak ste náhodou už po pár častiach uhádli, kto z ľudí okolo Wednesday je falošný a iba sa pretvaruje, neboli ste jediní. Diváci spomínali nielen predvídateľný dej, ale dokonca aj dialógy.

Rieši slabú záhadu

Nie každému všetko sadne a to platí aj pri seriáli ako Wednesday, ktorý sa stal celosvetovým hitom. Podľa niektorých divákov je jednoducho nudný a zápletka im príde slabá. Objavili sa aj reakcie, podľa ktorých by na vyriešenie ústrednej záhady stačil jeden film, namiesto seriálu s 8 časťami.

Milujú morbídnosti, no k vražde sa nepriznajú

Divákom vadí aj nezrovnalosť, ktorú si všimli pri rodičoch Wednesday — Morticii a Gomezovi. V epizóde, kedy prišli na návštevu do akadémie Nevermore, vyplávali na povrch udalosti z minulosti. Ukázalo sa, že Gomez mal spáchať vraždu, aj keď to bolo napokon inak a vlastne iba chránil Morticiu. Niektorým ľuďom však nešiel do hlavy prístup týchto postáv, ktoré inak milujú všetko morbídne či spojené so smrťou. A tu to tak nevyzeralo a nechali sa uniesť svojimi emóciami.

Wednesday je nesympatická

Práve výkon Jenny Ortegy žne z celého seriálu najviac chvály. No nájdu sa aj diváci, ktorým jednoducho postava Wednesday prišla málo zaujímavá. Na internete sa rozprúdila konverzácia aj na túto tému a padli vyjadrenia, podľa ktorých jej chýbajú sympatické vlastnosti alebo humor. Ďalším zas vadila napríklad samotná povaha tejto hrdinky.

Na druhej strane sa viackrát opakujú reakcie, podľa ktorých síce je seriál preceňovaný, avšak Jenna Ortega je jediným dôvodom, kvôli ktorému sa ho oplatí sledovať. Takže aj tu platí, že každému divákovi sadne niečo iné.

Obviňujú ho z rasizmu

Krátko po uvedení seriálu sa na sociálnych sieťach začali objavovať hlasy, podľa ktorých je seriál Wednesday rasistický.

„Zabudla som, že seriál Wednesday je režírovaný aj Timom Burtonom. Je známy tým, že do úloh nesympatických postáv obsadzuje černošských hercov. Sám priznáva, že je rasista, to veľa vysvetľuje,“ napísala jedna z diváčok na Twitteri.

A nebola ani zďaleka jediná. „Prečo je dievča čiernej pleti agresívnym tyranom?“ Ďalšia sa opýtala otázku, na ktorú si aj odpovedala. „Tim Burton je známy rasista. Nie je to nič prekvapivé,“ doplnila.

Našla sa však aj druhá strana, ktorej takého obvinenia prídu scestné a za hranou. A nevidia nič zlé na výbere obsadenia a priradenia hercov k ich rolám.

Vadí im Gomez

Už po uvedení teaseru sa objavili prekvapivé reakcie z výzoru Gomeza Addamsa, ktorého stvárnil Luis Guzmán. „Čo, dopekla, sa stalo Gomezovi?“ pýtali sa viacerí. „Nedokážem si predstaviť katastrofálnejšiu voľbu obsadenia ako muža, ktorý hrá Gomeza,“ zdôveril sa divák na Twitteri. Nie iba po vizuálnej stránke, ale aj povahovo sa líši od Gomeza, ktorého majú mnohí zafixovaného vo svojich pamätiach.

Vykráda Harryho Pottera

V mnohých recenziách sa seriál Wednesday prirovnával k Harrymu Potterovi. Kým to niektorí vnímali ako plus, ďalší tomu pochopiteľne neprišli na chuť. Ako podotkla jedna diváčka na Twitteri, filmová séria o mladom čarodejníkovi priniesla to isté a už pred vyše desaťročím. Podľa komentárov s ňou mnohí súhlasili alebo dokonca dodali, že Harry Potter bol ešte na vyššej úrovni.

Hype, ktorý sa okolo seriálu vytvoril

Na internete sa objavuje množstvo reakcií od ľudí, ktorí nerozumejú ošiaľu za seriálom. A práve ten odradil aj mnohých potenciálnych divákov, ktorí by si inak možno Wednesday aj pustili. Vyvolal masové šialenstvo, zaplavil sociálne siete a v prvých dňoch po uvedení sa na ľudí valil z každej strany. Preto je táto averzia pochopiteľná.