Celý život ste používali menštruačné vložky zle: Neuveríte, ako vyzerá správny spôsob, o ktorom ste určite nevedeli

Možno prehlásiť, že žiadna žena neobľubuje svoje dni, keďže ich považuje za nutné zlo. Nejedna z nich si prechádza nepríjemnými bolesťami, ktoré sú priam nočnou morou. Našťastie, priebeh menštruácie uľahčujú vložky, bez ktorých si už nedokážeme predstaviť život. O to viac prekvapí nežnejšie pohlavie skutočnosť, že ich po celé tie roky nosili nesprávne.

Trh je zaplavený menštruačnými vložkami od výmyslu sveta. K dispozícii sú s krídelkami a bez nich, v rôznych veľkostiach a taktiež v hrúbke v závislosti od intenzity krvácania. Myšlienkou vložky s krídelkami je pomôcť zastaviť jej pohyb na spodnej bielizni, čo umožňuje pohodlnejšie nosenie.

Trik, ktorý si zamilujete

Asi už každá žena zažila situáciu, keď sa lepiaca časť na oboch krídelkách z vnútornej strany zlepí dohromady. Výsledok? Je takmer nemožné odstrániť vložku zo spodnej bielizne bez toho, aby sa neroztrhla. Podľa portálu Tyla, na tento odveký problém, s ktorým bojuje nežnejšie pohlavie, v skutočnosti existuje jednoduché riešenie.

Prichádza šokujúce zistenie, na čo vlastne slúži malý kúsok papierika, ktorý pokrýva lepkavú časť krídeliek. Tá sa odkrýva pri použití vložky na spodnú bielizeň. Zvyčajne však papierik putuje do koša, čo je veľká škoda! Oceníte jeho užitočnosť, keďže sa dá použiť na zaistenie krídeliek na vonkajšej strane spodnej bielizne. Krídelká sa tak prilepia na papier, nie priamo na spodnú bielizeň.

Oh😭😭🤦‍♀️.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh 😂😂 pic.twitter.com/QC5AJGll7W — Hot girl teeh 💜🔥 (@SimpleTeeh) August 15, 2024

Ženy sú nadšené

Tento trik sa okamžite stal populárnym na sociálnych sieťach, kde vyvolal doslova ošiaľ medzi nežnejším pohlavím. “Och, takže celý život som to robila nesprávne?” Neskrývala prekvapenie jedna z komentujúcich žien na sociálnej sieti. “Viac ako 10 rokov skúseností a napriek tomu som to robila zle.” Ďalšia žena to vystihla: “Prečo nám značky nedajú vedieť, ako používať ich produkty?” Hovorí sa, že každý deň sa učíme niečo nové. Platí to aj o tomto zistení.