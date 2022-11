Japonskí fanúšikovia prekvapili Katar: Po úvodnom zápase upratali štadión, ich tím pritom ani nehral

Aj keď japonský futbalový tím odohrá svoj prvý zápas až zajtra proti Nemecku, už teraz vzbudili v pozitívnom svetle rozruch na šampionáte. A oň sa nepričinili ani tak hráči, ako fanúšikovia.

Niektorí fanúšikovia Japonska si nenechali ujsť ani otvárací duel šampionátu medzi domácou reprezentáciou a Ekvádorom. Po zápase zaujali tým, že štadión začali upratovať, uvádza CNN Prima NEWS.

To, že majú Japonci zmysel pre čistotu a poriadok, dokázali už aj na minulom šampionáte v Rusku. Keď ich futbalisti opustili šatňu po tom, ako na šampionáte skončili, dokonale ju upratali a ako vzorní hostia šampionátu zanechali na stole odkaz v ruštine s textom „Ďakujeme“.

Teraz na nich nadviazali fanúšikovia. Po skončení nedeľňajšieho otváracieho zápasu, na ktorý sa prišli pozrieť, sa po jeho skončení bez problémov pustili do upratovania tribúny.

Japanese fans at the opening World Cup match cleaned up the stands after Qatar vs Ecuador.

Touch of class from the most respectful fans in the world. 👏 🇯🇵pic.twitter.com/R07jcATv76

— World Cup Updates (@wc22updates) November 21, 2022