Budweiser reaguje na zákaz alkoholu v Katare: Nepredané pivo v hodnote 73 miliónov daruje krajine, ktorá vyhrá turnaj

Majstrovstvá sveta v Katare so sebou prinášajú na dennej báze množstvo nečakaných a kontroverzných situácií. Jedna z nich sa však udiala aj krátko pred vypuknutím turnaja, keď sa narýchlo zmenili pravidlá o predaji alkoholického piva v okolí štadiónov. Výhradný sponzor piva na turnaji, Budweiser, tak musel nájsť spôsob, ako sa zbaví pripraveného piva v hodnote desiatok miliónov eur, píše LAD bible.

Katar si pre návštevníkov svetového šampionátu vo futbale pripravil naozaj netradičné podmienky, ktoré korešpondujú s ich domácou kultúrou. V moslimskej krajine platia prísne zákony ohľadom predávania, držania aj konzumácie alkoholu, čo sa zdalo byť s blížiacimi sa MS vo futbale pomerne problémovým faktorom.

Už pôvodná dohoda bola pomerne obmedzujúca. Ako sme informovali krátko pred začiatkom turnaja, návštevníci si mohli užívať studené pivo len v okolí štadiónov a vo fanzónach, no aj to až od 18:30. Neskôr, menej než 48 hodín od úvodného výkopu prvého zápasu sa však dostala na povrch informácia, že katarské úrady spolu s FIFA zmenili nariadenie a pivo sa bude podávať len vo fanzónach, kde priaznivci sledujú zápasy na veľkoplošných obrazovkách.

V ten moment sa na usporiadateľov vzniesla vlna kritiky, na ktorú svojsky reagoval pivovar Budweiser, ale aj prezident FIFA, Gianni Infantino. Zatiaľ čo hlava svetového futbalu stále pri katarskom rozhodnutí s tvrdením, že ľudia určite bez toho piva vydržia, americká spoločnosť napísala na Twitter krátko a výstižne: „Dobre teda, toto je trápne.“ Status však po chvíli vymazali a úsmevne dodali: „V prípade, že ide o náš posledný Tweet, tak si nás pamätajte ako kráľov piva,“ znelo na firemnom účte.

Americká spoločnosť, ktorá sa pýši 150-ročnou históriou, tak musela vymyslieť, čo spraví s množstvom alkoholického piva, ktoré malo pri góloch akéhokoľvek z 32 zúčastnených tímov tzv. tiecť potokom. LAD bible dodáva, že spôsob už našli. Pivo v hodnote 73 miliónov eur, ktoré by sa zmestilo do obrovského skladu, dá pivovar víťaznému tímu Majstrovstiev sveta.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022