„Jack a Rose“ sú na ňom zvláštne zdeformovaní. Ľudia sú v šoku z nového plagátu k Titanicu a posmievajú sa mu

Ako sme vás informovali, legendárny Titanic oslavuje svoje 25. výročie a fanúšikovia si ho pri tejto príležitosti budú môcť vychutnať opäť v kinách, navyše v novej 3D verzii vo vysokom rozlíšení. Distribútor zverejnil plagát, ktorý ale mnohých poriadne zaskočil.

Ak si ho pozriete, veľmi rýchlo si všimnete zvláštny účes, ktorý na ňom má Kate Winslet. Na jednej strane hlavy má krátke a kučeravé vlasy, kým na druhej spustené a iba jemne vlnité. V konečnom dôsledku to vytvára zvláštny efekt, ktorý sa už stihol stať terčom vzniku rôznych vtipov.

A pozorné oči fanúšikov si všimli aj ďalšie nezrovnalosti.

Titanic’s 25th anniversary poster causes mass confusion due to Kate Winslet being given two different hairstyles. pic.twitter.com/S5Y3aw9rlT

Plagát sa začal na Twitteri šíriť raketovou rýchlosťou a niektorí si na ňom poriadne zgustli.

„Hmm, zaujímalo by ma, či sa plagát k 25. výročiu Titanicu stal obeťou umelej inteligencie,“ napísala jedna z používateliek sociálnej siete a upozornila aj na ďalšie detaily, ktoré sa jej na plagáte nezdajú. Napríklad, že nie je úplne jasné, či ukazuje chrbát Kate Winslet alebo sú to vlastne prsia. Zvláštna je podľa nej aj jej ruka, ktorá pôsobí neprirodzene.

„Mrzí ma to, ale tento plagát vyzerá ako jeden z mojich prvých pokusov vo Photoshope,“ dodal ďalší. Niektorým ľuďom sa nezdá ani ruka Leonarda DiCapria a dokonca ju prirovnávajú k ruke Kena.

Hmmm. I wonder if the 25th anniversary poster for Titanic was a victim of AI. Straight or curly? B**bs or back? Very flexible stomach? But mostly, AIs cutting and blending ability is a trademark, at this point 🥴 should’ve maybe shown it to a human with skills? #aifail pic.twitter.com/DihXQPD8Zw

— GirlwithCamera (@NFT_Girly94) January 12, 2023