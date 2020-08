Hrozivé video: 3-ročné dievčatko sa zamotalo do šarkana. Vietor ju následne vyniesol niekoľko metrov do vzduchu

Tradičný taiwanský festival šarkanov sa takmer skončil hrozivou tragédiou. Len 3-ročné dievčatko sa náhle vznieslo do vzduchu potom, čo sa zamotalo do konštrukcie jedného zo šarkanov. Desivej udalosti sa prizerali desiatky divákov, ktorí ju zachytili na smartfóny.

Dievčatko, našťastie, aj napriek desivému zážitku, vyviazlo bez zranení. Po celý čas, čo bolo vo vzduchu, sa pevne držalo šarkana. Trvalo viac ako polminúty, kým sa malé dievča podarilo dostať naspäť na zem, informuje web The Guardian.

Tradičnému festivalu šarkanov v prímorskom taiwanskom meste Nanliao počasie uplynulý víkend skutočne prialo. Poveternostné podmienky boli na púšťanie šarkanov ako stvorené. Niektorí konštruktéri však mali problém svoje kolosálne výtvory kvôli silnému vetru ovládať. Dlhý obrovský závoj bolo najskôr potrebné poriadne natiahnuť, aby sa šarkan dokázal dostať do výšin. Na jeho konci však stálo spolu s ďalšími divákmi aj 3-ročné dievčatko, okolo ktorého silný vietor obmotal koniec závoja a následne ho vyniesol do výšky niekoľkých metrov aj spolu so šarkanom. Viac z udalosti približuje jedno z mnohých hrozivých videí zachytávajúcich udalosť.

Starosta mesta sa všetkým ospravedlnil

Udalosť, aj keď so šťastným koncom, otriasla nielen prítomnými divákmi, ale aj ostatnou taiwanskou verejnosťou. Podobný incident totiž naozaj predpokladal len málokto. Udalosť budú úrady vyšetrovať.

Starosta mesta Hsinchu, Lin Chih-chien, do ktorého okresu Nanliao spadá, vydal verejné ospravedlnenie všetkým, ktorých udalosť akýmkoľvek spôsobom zasiahla. Zároveň, boli zrušené všetky ďalšie verejné podujatia, pokým organizátori nebudú mať dostatočne vypracované všetky bezpečnostné nariadenia, ktorými predídu ďalším podobným nehodám.