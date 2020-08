Amelia Earhart: Prvá žena, ktorá preletela Atlantik. Jej telo však dodnes nikto nenašiel

Nebála sa vzlietnuť na oblohu a vydať sa nad šíry oceán. Práve to sa jej však napokon stalo osudným a ani desiatky rokov po jej zmiznutí nie je celkom jasné, čo sa s Ameliou Earhart vlastne stalo.

Amelia prežila svoje detstvo s otcom alkoholikom

Amelia Earhart sa narodila 24. júla 1897 v kansaskom Atchisone. Väčšinu svojho detstva strávila spolu so svojou sestrou Muriel v dome svojich starých rodičov. Jej matka sa totiž vydala za alkoholika, ktorý si nedokázal udržať prácu a rodinu neraz dostal do ťažkej situácie, píše portál Biography.

Keď mala Amelia 10 rokov, rodina sa vydala na cesty, sťahovali sa z miesta na miesto a Amelia musela neustále striedať školy. Nemala veľa priateľov a ani najlepšie známky, zaujímala ju však veda, najmä chémia a šport. Následkom toho, v akej rodine Amelia vyrastala, sa veľmi rýchlo naučila, že sa nemôže spoliehať na nikoho iného, len na seba.

Po dokončení školy pôsobila ako dobrovoľná sestra a pomáhala vojakom raneným v prvej svetovej vojne. Práve tu prišla prvýkrát do kontaktu s pilotmi a ich povolanie ju fascinovalo. Vždy, keď mohla, sledovala ich tréningy na neďalekom letisku. V roku 1919 sa prihlásila na medicínu, o rok neskôr však štúdium ukončila, aby mohla byť so svojimi rodičmi. Len o rok neskôr, 28. decembra 1920 jej však život zmenil prvý let lietadlom, na ktorý ju vzal pilot Frank Hawks. Podľa portálu Amelia Earhart sa mladá žena do lietania okamžite zamilovala, aj keď prvý let trval len 10 minút. Jednoducho vedela, že toto nie je poslednýkrát, do vzduchu sa musí dostať zas.

V ceste jej stálo mnoho prekážok, a to nielen finančných. Pre mnohých totiž bolo v tom čase neprípustné, aby sa zo ženy stala pilotka. To však Ameliu nezastavilo, svoju prvú lekciu lietania absolvovala 3. januára 1921 s pilotkou Anitou “Netou” Snook a po 6 mesiacoch si rôznymi prácami (pracovala ako fotografka aj vodička kamiónov) našetrila dostatok peňazí na to, aby si kúpila prvé vlastné lietadlo Kinner Airster.

Práve v tomto lietadle, ktoré pomenovala Kanárik, pokorila 22. októbra 1922 rekord, keď s ním ako prvá žena vystúpila do výšky takmer 4 300 metrov. 15. mája 1923 napokon Medzinárodná letecká federácia udelila Amelii vytúženú licenciu, vďaka čomu sa stala 16. profesionálnou pilotkou na svete.

Pracovala ako učiteľka či sociálna pracovníčka

Mohlo by sa zdať, že Amelia v tom čase prežívala najšťastnejšie obdobie svojho života, podľa jej biografie však v roku 1924 musela milovaného Kanárika predať, keďže jej rodinu trápila finančná tieseň. Po rozvode rodičov sa Amelia opäť prihlásila do školy, kvôli nedostatku financií však musela odísť a zamestnať sa ako učiteľka a neskôr ako sociálna pracovníčka. K lietaniu sa opäť vrátila až v roku 1927, kedy začala zároveň aj publikovať články z tejto oblasti.

Jeden z najdôležitejších momentov Ameliinho života nastal v roku 1928, keď dostala otázku, či sa chce stať prvou ženou na svete, ktorá preletí ponad Atlantik. Amelia bez váhania súhlasila a 17. júna 1928 spolu s pilotom Wilmerom Stultzom a mechanikom Louisom Gordonom nastúpila na palubu Fokkera F7. Let zvládli v priebehu 21 hodín a ich úspech okamžite zaplnil titulku prestížnych časopisov. V roku 1931 sa vydala za vydavateľa Georgea Putnama a spolu začali kuť plány. Amelia sa totiž chcela stať druhým človekom a zároveň prvou ženou, ktorá preletí ponad Atlantik v rámci sólového letu.

Amelia v priebehu nasledujúcich rokov pokorila niekoľko rekordov a získala rôzne ocenenia, podarilo sa jej napríklad vyletieť do výšky viac ako 5 600 metrov. V roku 1935 sa stala prvým človekom, ktorý zvládol sólový let ponad Pacifik, z Honolulu do Oaklandu. V roku 1937 chcela Amelia posunúť hranice ešte ďalej a rozhodla sa obletieť svet. S pomocou navigátora Freda Noonana vyrazila na cestu 1. júna 1937. Let nešiel príliš hladko a lietadlo bolo nutné niekoľkokrát opravovať a počas pristátia v Lae sa Amelia nakazila dyzentériou. 2. júla posádku v okolí ostrova Howland postihla búrka, prerušil sa rádiový signál a posledné slová Amelie zazneli len o niekoľko hodín neskôr, keď oznamovala, že jej dochádza palivo.

Ani po desiatkach rokov sa nevie, čo sa s Ameliou stalo

Okamžite bola spustená rozsiahla záchranná akcia, 19. júla však bola zrušená, bez úspechu. Podľa biografie do dnešného dňa nikto netuší, čo sa s Ameliou a Fredom stalo a ich lietadlo sa nikdy nenašlo. V roku 1939 boli Amelia a Fred oficiálne vyhlásení za mŕtvych. Existuje mnoho teórií a dohadov, všetky však ostávajú nepotvrdené. Ani po desiatkach rokov sa však ľudia nevzdávajú nádeje, že pozostatky Amelie Earhartovej nájdu.

Neustále sa objavujú nové dohady, ale napríklad aj zábery. Ako informuje portál Fox News, len nedávno bol prvýkrát uverejnený záznam dlhý takmer 2,5 minúty, na ktorom je možné vidieť, ako Amelia pristáva na letisku v Texase. Záber natočil William B. Kendall Jr. 6 rokov predtým, ako pilotka záhadne zmizla. Texas Archive vysvetľuje, že zábery boli vyhotovené tesne po tom, čo 16. júna 1931 Amelia dokončila svoj transkontinentálny let.