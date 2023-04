Hororové prípady z USA: Chlapec si pomýlil adresu, muž ho strelil do hlavy. Neskôr prišla o život aj 20-ročná žena

V Spojených štátoch amerických je v súčasnosti rušno. Súdy totiž riešia rovno dva prípady nezmyselných výstrelov, pričom v rámci jedného z nich prišla o život mladá žena. Majú tieto incidenty vôbec šancu na súde s americkou jurisdikciou?

Zákony v Spojených štátoch amerických sú prispôsobené tak, že zbraň môže vlastniť veľmi veľké percento obyvateľov. A potom je aj zopár štátov, v ktorých ju môžete použiť prakticky kedykoľvek to uznáte za vhodné.

Update: 16-year-old Ralph Yarl has been released from the hospital and is recovering at home, his father confirms. 🙏

Kvôli tomu bojoval v posledných dňoch o život len 16-ročný chlapec zo štátu Missouri. Toho ešte minulý týždeň poslali rodičia po svojich mladších súrodencov, ktorí sa v tom čase hrali v dome ich rodinných priateľov. Mladík Ralph Yarl si však pomýlil ulicu a zazvonil na dvere domu, ktorý bol síce podobný, no nachádzal sa na inej adrese, píše SME.

Odpoveď neprišla, miesto toho sa 84-ročný majiteľ domu Andrew Lester rozhodol vystreliť po chlapcovi, pričom ho trafil priamo do hlavy. Aj keď chlapec padol na zem, Lester vystrelil znova. Mladíkovi sa podarilo v šoku postaviť a rozbehnúť sa po pomoc, čím si zachránil život. Našťastie, chlapec prežil a pred pár dňami ho pustili do domácej liečby.

Lester bol políciou zadržaný, no na druhý deň ho pustili, pretože v štáte Missouri platí, že ak sa majiteľ domu cíti ohrozený, môže použiť svoju zbraň. Aj keď súdna cesta je otázna, za Ralpha a spravodlivosť sa postavili tisíce ľudí z jeho školy aj okolia. K podpore sa pridali aj prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harris.

Neprešlo veľa času a v USA sa stal ďalší ohavný čin. Partia mladých ľudí sa viezla po vidieckej časti severne od štátu New York, pričom hľadali dom svojich kamarátov, kam mali namierené. Omylom však odbočili na príjazdovú cestu k domu, ktorý nebol správny, čo odštartovalo scenár ako z hororu.

Kaylin Gillis looking for a friend’s house was shot and killed by Kevin Monahan after she and her friends turned down the wrong driveway

Kaylin Gillis, 20, was riding in a car in Washington County on Saturday night with three other people#kaylingillis #KevinMonahan pic.twitter.com/viYENFNcqS

— Breaking Trends News (@btrendsnews) April 18, 2023