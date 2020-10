Horor, ktorý nezvládne dopozerať každý: Novinka Possessor je podľa kritikov najznepokojujúcejším filmom roka

Pandémia koronavírusu síce opätovne na Slovensku pozatvárala všetky kinosály, vďaka internetu však máme možnosť vidieť aj to, čo by sme inak nevideli. Jedným z filmov je aj festivalová novinka s názvom The Possessor. Tú viacerí diváci aj kritici označili za najznepokojujúcejší film roku 2020.

Veľa sa o ňom na komerčných weboch nepopísalo, hoci na prestížnom filmovom festivale Sundance po jeho premietaní odchádzali diváci z kinosály zdesení. V programovej ponuke veľkých kín by sme ho však hľadali márne – novinka Possessor totiž zostala výhradne v knižniciach vybraných klubových kín. A Slovensku sa zatiaľ vyhla.

Samozrejme, zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že by sme sa tohto filmu, o ktorom sa mnoho uznávaných kritikov vyjadrilo ako „žánrovom míľniku“, nemohli dočkať v programe slovenských kín budúci rok. Zatiaľ však po jeho zhliadnutí musíme trošičku viac prelustrovať internety, keďže premiéra vo vybraných amerických kinách prebehla len začiatkom októbra, celosvetová začiatkom roka. Prečo však novinka Possessor mnohých zaujala a zároveň znepokojila?

Film, ktorý vás vystraší a znechutí

Je to sci-fi, je to horor, je to niečo medzitým a všimnúť si v ňom môžeme aj ďalšie žánrové presahy. Vo výsledku je však Possessor nesmierne inšpiratívny, správne divný výplod mladého vizionárskeho mladého režiséra z Kanady Brandona Cronenberga. Ten sa rozhodol akoby vzdať hold sci-fi hororom z 80. rokov. A toto rozhodnutie mu podľa mnohých kritikov vyšlo na výbornú. Je to najmä preto, že súčasný hororový žáner je zameraný predovšetkým na rôzne posadnuté deti diablom, strašidelné domy a extravagantnejšie kúsky, v ktorých sa tvorcovia neboja experimentovať, končia na okraji diváckeho záujmu. Possessor je tak osviežením a ponúka pomerne zaujímavú zápletku, ktorá sa snaží prinútiť divákov premýšľať a zároveň v nich vyvolať pocity stiesnenosti a znechutenia.

Possessor rozpráva bizarný príbeh o nájomnej vrahyni menom Tasya Vos, ktorá pomocou technológie mozgových implantátov preberá kontrolu nad telami iných ľudí, čím sa ich snaží ovládnuť a zničiť. Zlom však nastáva v momente, keď sa svojej poslednej úlohy zmocní o čosi viac, než kedykoľvek predtým. Tasya zostáva uväznená v mysli svojho cieľa a hrozí, že ju to celé doslova pohltí a zničí.

Ako už naznačuje synopsa a aj zverejnený trailer či fotografie z filmu, o nechutné zábery núdza v tomto filme rozhodne nie je. Cronenberg však svoju snímku posunul na omnoho vyššiu úroveň, keď jednotlivými scénami v divákoch vyvoláva pocity stiesnenosti a „nepríjemno“ z obrazovky doslova sála. Pomalá a počas celého trvania filmu drsná atmosféra z tejto snímky robí niečo, čo sa v kinematografii už dlho neobjavilo a diváci budú nútení pri niektorých scénach odvracať zrak.

Režisér zdedil talent po otcovi

Nie je to ale tak celkom náhoda, že tento film rozpútal na internetových fórach toľko diskusií a o Cronenbergovi sa hovorí ako o „čerstvom mäse“ v žánri ťažkých sci-fi hororov. Brandon je totiž synom uznávaného režiséra Davida Cronenberga, ktorý práve tento žáner obohatil o viaceré vydarené snímky. Spomenúť sa oplatí napríklad adaptácia románu Stephena Kinga Mŕtva zóna (The Dead Zone), či legendárny sci-fi horor Mucha (The Fly). Práve posledný menovaný je aktuálne často skloňovaný ako adept na remake a nebolo by na škodu, keby jeho réžiu dostal na starosť práve Cronenberg mladší.

Brandon tak rozhodne má na čom stavať, napokon jeho učiteľom je ten najlepší, koho si mohol vybrať. Ak aj jeho ďalšie filmy budú také, ako Possessor, rozhodne tu máme novú hviezdu sci-fi hororov, ktorá má čo svetovej kinematografii odovzdať.

Zaujímavé tváre v hereckom obsadení

Possesor je filmom, ktorý je nepríjemný, brutálne násilný, nebojí sa zobrazovať to, čo je ostatným filmárom proti srsti, navyše vo fantastickom a originálnom obale. Snímka na to všetko divákov prinúti sa zamyslieť nad tým, či skutočne chceme všetko modernizovať. Je to taká drsnejšia a hrozivejšia verzia antologického seriálu Black Mirror, ale v šate, ktorý rozhodne nie je pre každého diváka. Skutoční milovníci filmu však rozhodne budú nadšení. Výborné hodnotenia má snímka na webe Rotten Romatoes, kde z pohľadu hodnotení kritikov má 92 %, na IMDb dostala hodnotenie 6,2/10. Česko-slovenské publikum zatiaľ snímku ohodnotilo priemerne, na ČSFD má 59 %, no časom sa toho hodnotenie zrejme zvýši.

V hlavných úlohách sa predstavia Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), Jennifer Jason Leigh (seriály Patrick Melrose, Atypical, filmy The Jacket či Tarantinova The Hateful Eight), Andrea Riseborough (Black Mirror, Zero Zero Zero) či Christopher Abbott (The Sinner, First Man) a ďalší.

Na vybraných streamovacích službách uvidíme novinke Possesor od 8. decembra 2020.