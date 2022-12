Hnevá ju, že pri sexe vyvrcholí viac mužov ako žien: Cara Delevingne dala svoj orgazmus vede, bola na kurze masturbácie

Modelka Cara Delevingne sa zapojila do zaujímavého výskumu týkajúceho sa ženského orgazmu. Women’s Health uvádza, že prepožičala svoj orgazmus vede, aby pomohla odhaliť tajomstvá zo sveta sexu.

Výskum je súčasťou novej dokumentárnej série s názvom Planet Sex with Cara Delevingne z dielne BBC. Delevigne fascinovaná sexualitou je odhodlaná priniesť nové zistenia z tejto oblasti.

„Máte veľa otázok o sexe?“ pýta sa BBC a odpovedá, že ich má aj Cara. Opisuje ju ako svetoznámu modelku, ale aj ikonu LGBTI+ komunity, ktorá pri hľadaní odpovedí podnikla skutočne šialené veci.

Darovala orgazmus, zúčastnila sa kurzu masturbácie

Napríklad v Nemecku darovala svoj orgazmus vede, v Japonsku tvorila zo svojej vagíny umenie, ale navštívila aj sex klub určený výhradne pre ženy či majstrovský kurz masturbácie, uvádza oficiálny popis relácie.

Každá časť seriálu bude sledovať jej vlastné vzrušujúce skúsenosti, ktoré môžu priniesť množstvo odpovedí na otázky ohľadom sexu.

Ženská sexualita je podľa nej potlačovaná

Čo sa týka spomínaného darovania orgazmu vede, výskum sa uskutočnil v Nemecku a Cara pri ňom poskytla vzorku svojej krvi pred orgazmom a po ňom.

„Som tu, aby som zažila orgazmus a darovala ho vede. Myslím si, že ženská sexuálna túžba je potlačovaná. Z vlastného milostného života viem, aké ženy v tomto smere dokážu byť, takže by ste si mysleli, že v 21. storočí budú mať rovnako uspokojivý sexuálny život ako muži, však?“ Modelka opísala, čo ju viedlo súhlasiť s týmto zaujímavým experimentom.

Hnevá ju, že orgazmus dosahuje viac heterosexuálnych mužov ako žien

„Pripravte sa na šok. Čo sa týka orgazmu, existuje priepastný rozdiel medzi pohlaviami,“ doplnila Delevingne. „Vedci tvrdia, že 95 % heterosexuálnych mužov počas pohlavného styku dosiahne orgazmus, zatiaľ čo pri heterosexuálnych ženách toto číslo kleslo iba na 65 %. No úprimne povedané, ja si myslím, že je to aj tak vysoké číslo vzhľadom k realite, pretože väčšina mojich kamarátok tvrdí, že je to len 15 či 20 %,“ vysvetlila.

Prvá epizóda dokumentárneho seriálu mala premiéru 1. decembra.