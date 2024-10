Herečka z Dunaja, k vašim službám skončila v nemocnici. Fanúšikom sa prihovorila z pohotovosti, čo sa jej stalo?

Niekedy veci nejdú tak, ako chceme a hoci máme veľa pracovných povinností, nakoniec nás zradí zdravie. To sa teraz stalo aj obľúbenej herečke, ktorá sa fanúšikom prihovorila z nemocnice.

Herečka Barbora Chlebcová v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje predavačku Terezu. Jej postavu si veľa ľudí neobľúbilo, keďže nie je práve kladnou postavou, čo svedčí o tom, že svoju prácu robí skutočne dobre. Teraz si však musela dať od herectva na chvíľu prestávku, keďže ju zradilo zdravie.

Prihovorila sa z pohotovosti

Barbora do svojho príbehu na sociálnej sieti najprv pridala fotografiu svojej ruky, na ktorej mala nemocničnú pásku so svojím menom. Do popisu napísala, že skončila na pohotovosti a dodala: „Zatiaľ neviem, čo mi je, ale dúfam, že to nebude nič vážne.“

Nakoniec sa výsledkov dočkala a ako sa ukázalo, jej prosby boli vypočuté. Fanúšikom sa totiž neskôr prihovorila už z pohodlia svojho domova a ako sa ukázalo, jej najhoršie obavy sa nenaplnili. „Mala som podozrenie na akútnu pankreatitídu, ktorá sa našťastie nepotvrdila, vraj to bolo len silné podráždenie,“ prezradila herečka.

Hoci ju z nemocnice prepustili domov, má prikázanú diétu a tiež oddych. Očividne jej bolo skutočne lepšie, keďže neskôr priznala, že „už ma žerú mrle.“