Veľká novinka v živote Martiny Schindlerovej. Oznámila skvelú správu, ktorú nikto nečakal

Vracia sa vo veľkom štýle. Hoci finalistka prvej SuperStar na nejaký čas zmizla z pódia, zdá sa, že sa to snaží fanúšikom vynahradiť. Aktuálne pripravuje veľkolepý koncert pred Vianocami a taktiež sa môže pochváliť ďalšou skvelou novinkou, ktorá však nesúvisí so spevom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je to pre ňu nová výzva

Dnes sa opäť vrátila k mikrofónu a naplno spieva. Aby toho nebolo málo, pôsobí tiež ako moderátorka novej relácie Hitparáda TopTen, ktorá je zameraná na najlepšiu slovenskú hudbu. Keď ju oslovil Peter Bielik s ponukou na spoluprácu a moderovanie na týždennej báze, Martina neskrývala nadšenie, ako sa píše na portáli Mediálne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)



„Teším sa, že vôbec konečne vzniká nový priestor pre úžasnú slovenskú hudbu a drahé videoklipy, lebo o mnohých našich talentovaných spevákoch verejnosť stále ani nevie. Jednoducho, mediálneho priestoru pre hudbu bolo málo, a teraz to napravíme,” povedala Martina v rozhovore pre Medialne, a zároveň poznamenala, že sa stala tiež súčasťou kreatívneho tímu celého projektu.

Ako ďalej dodala, je to pre ňu nová výzva z oblasti hudby, ktorá ju napĺňa. „Rada komunikujem s umelcami, je to moja krvná skupina, a teší ma, že celé je to zmysluplný projekt. Je to dôležité, že ma to teší, lebo napríklad, aj keď sme natáčali po polnoci, bola to pre mňa radosť, a nie otrava,” uviedla brunetka.

Kto bude môcť hlasovať?