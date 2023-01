Harryho Pottera čaká reboot. Warner Bros. chce znovu priniesť na plátna pôvodné knižky, no s novými tvárami

Vedeli by ste si vôbec predstaviť filmových hrdinov z adaptácie knižiek o Harrym Potterovi s inými predstaviteľmi, než tými, ktorých poznáme už viac ako 20 rokov? Čoskoro to môže byť realitou, pretože spoločnosť Warner Bros. Discovery sa pohráva s viacerými alternatívami, ako populárnu značku oživiť a v hre je aj reboot celej série.

Fanúšikovia z tohto zrejme nadšení nebudú, no nové informácie, ktoré sa šíria internetom a na svedomí ich má overený zdroj zo zákulisia spoločnosti Warner Bros., tvrdia, že séria Harry Potter začne odznova. A keď hovoríme úplne odznova, máme tým na mysli absolútny začiatok. Dočkať by sme sa tak mohli známeho príbehu v úplne novom spracovaní s novými tvárami, píše portál MovieWeb.

Už dlhšie je známe, že štúdio Warner Bros. Discovery (WBD) chce znovu oživiť zašlú slávu značky Harry Potter, no nevie, ako na to. V hre je tak niekoľko možností a projektov, ktoré by mohli uzrieť svetlo sveta. Deje sa tak najmä z dôvodu, že spin-off sérii Fantastické zvery (Fantastic Beasts), ktorá je prequelom k udalostiam načrtnutým v hlavnej čarodejníckej ságe z pera J. K. Rowlingovej, sa nedarí tak, ako si všetci mysleli, že sa bude dariť. Zatiaľ vznikli tri clovečeráky a v pláne boli ešte ďalšie dva. Na tie sa ale Warner Bros. zrejme úplne vykašle, keďže nezarobili toľko, koľko mali.

Harry Potter je ale veľká značka, ktorá štúdiu priniesla nemalú slávu a finančné zisky, je tak pochopiteľné, že chce z tohto sveta fanúšikom pripraviť viac.

V hre je tak možný seriál, ktorý by sledoval známe postavy z príbehu a ich pôsobenie v čarodejníckom svete (či na Rokforte), ale hovorilo sa aj o možnom sfilmovaní 8. časti príbehu, ktorá pôvodne vznikla ako divadelné predstavenie. Krátky príbeh Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child) napísala Rowlingová, autorka pôvodnej ságy.

Teraz sa ale na pretras dostali ešte prekvapivejšie informácie. Priniesol ich podľa viacerých filmových webov „spoľahlivý zdroj z prostredia spoločnosti WBD“. Ten mal v minulosti predčasne zverejniť viacero zákulisných informácií o chystaných projektoch spoločnosti, ktoré sa napokon ukázali ako pravdivé.

Podľa týchto informácií má mať Warner Bros. najnovšie záujem o reboot celej série v období najbližších 3 až 5 rokov. Zdroj o tom informoval v príspevku na Twitteri.

Exclusive Leak: 🔥

WBD is reportedly looking to reboot the Harry Potter film franchise, including recasting, in the next 3-5 years.

We will release some details of how I became aware of this information, presented by a source, on the @ValliantRenegad channel tomorrow morning.

— wdwpro (@wdwpro1) December 23, 2022