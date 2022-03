Nezostali v tieni Harryho Pottera: 10 filmov a seriálov, v ktorých zahviezdili herci čarodejníckej ságy

Aj napriek tomu, že pre mnohých z nich bolo účinkovanie vo filmovom spracovaní slávnej ságy o Harrym Potterovi prvou veľkou úlohou, im ľudia z brandže neveštili sľubné kariéry. Najmä o trojici hlavných hrdinov sa hovorilo ako o hercoch, ktorí nikdy nevystúpia z tieňa postáv, ktoré v potterovskej ságe stvárnili. Od premiéry prvého filmu ubehlo už vyše 20 rokov a najmä hlavné herecké trio potvrdilo, ako sa novinári i ich hereckí kolegovia mýlili.

Aj medzi fanúšikmi potterovskej ságy bolo veľa takých, ktorí si jednotlivých hercov už nevedeli (a nevedia) predstaviť v iných úlohách. Filmári však pred 20 rokmi odviedli kus veľmi dobrej roboty a do postáv vybrali veľmi talentovaných hercov, pričom drvivá väčšina z nich skúsenosti s kamerou nikdy nemala.

Za ten čas z nich vyrástli dospelí muži a ženy a stali sa z nich uznávaní herci, ktorí každým jedným projektom dokazujú, že sága Harry Potter pre nich nebola jedinou hereckou príležitosťou.

Vybrali sme 10 filmov, v ktorých hlavné či vedľajšie postavy stvárňujú práve tváre zo slávnej ságy a podávajú v nich bravúrne výkony. Koľko z nich ste videli?

More/The Sea (Bonnie Wright) – 62 %

Začíname jedným z najvydarenejších filmov, v ktorom si jednu z úloh zahrala predstaviteľka filmovej Ginny Weasleyovej, herečka Bonnie Wright. Tá, rovnako ako aj jej ďalší kolegovia, berie prevažne úlohy v menších, komornejších snímkach, ktoré svoju slávu zažívajú najmä na filmových festivaloch.

Snímka More sleduje príbeh historika umenia, ktorý sa po smrti milovanej manželky rozhodol stiahnuť do úzadia a presťahovať sa do chatky na pobreží mora, kde kedysi strávil väčšinu svojho detstva. Bojuje pritom s vnútornými démonmi, utápa sa v žiali, ktorý splachuje alkohol rovnako, ako vlny splachujú pláž. Útočisko nachádza v bezpečných hlbinách minulosti a vlastného detstva. Dej filmu je divákom predostieraný prostredníctvom intímneho príbehu o zápolení so smútkom a vznikol na motívy rovnomenného románu autora Johna Banvilla, ktorý bol ocenený prestížnou Man Bookerovou cenou.

Posledná noc v Soho/Last Night In Soho (James Phelps, Oliver Phelps) – 70 %

Niekde na pomedzí drámy a hororu je snímka režiséra Edgara Wrighta, kde si hlavné úlohy strihli Thomasin McKenzie a Anya Taylor-Joy. Okrem nich si ale menšie úlohy v tomto kritikmi oceňovanom filme zahrali aj dvojičky Fred a George Weasleyovci, alias James a Oliver Phelpsovci.

O filme Posledná noc v Soho sme písali aj v našich starších článkoch, ktoré si môžete prečítať tu. Ide o psychologickú sondu do duše osamelej dievčiny, ktorá sa v snoch dostáva do zvláštneho sveta, kde sa spoznáva s inou mladou ženou, ktorá potrebuje jej pomoc. Sú ale sny naozaj snami, alebo ide o bizarnú skutočnosť?

Žena v čiernom/The Woman In Black (Daniel Radcliffe) – 71 %

Azda najvyťaženejším hercom z obsadenia Harryho Pottera je nepochybne predstaviteľ hlavnej postavy, herec Daniel Radcliffe. Ten hereckému remeslu zostal verný a vidieť sme ho odvtedy mohli už v desiatkach zaujímavých projektoch rôznych žánrov. Nás však najviac zaujal v hororovej snímke Žena v čiernom, ktorý dodnes dokáže nahnať hrôzu.

Snímka je inšpirovaná klasickým duchárskym príbehom, ktorého hlavným hrdinom je právnik Arthur Kipps (Radcliffe). Ten je nútený opustiť svojho malého syna a odcestovať do odľahlej dedinky, aby tu vybavil právne záležitosti súvisiace s nedávno zosnulým majiteľom rezidencie Eal Marsh House. Kipps, ktorý osamote pracuje v tomto starom sídle, začne postupne odhaľovať miestne kruté a znepokojivé tajomstvá a jeho obavy sa stupňujú potom, čo zistí, že deti tu za záhadných okolností umierajú. Keď pomstychtivá žena v čiernom začne ohrozovať aj jeho najbližších, je Kipps nútený hľadať spôsob, ako vražedný kruh prerušiť.

Volám sa Emily/My Name Is Emily (Evanna Lynch) – 72 %

Predstaviteľka postavy Luny Lovegoodovej – herečka Evanna Lynch – bola vo filme pomerne nenápadná. A deje sa tak aj v jej ďalšej kariére. Rovnako ako Bonnie vyššie, aj ona sa objavuje skôr v menej známych filmoch. Príležitosť hlavnej postavy získala v írskej dráme v roku 2015.

Keď Emily umrie matka a jej otca zatvoria do psychiatrickej liečebne, je umiestnená do pestúnskej starostlivosti. V novej škole je ale za outsiderku. Keď na svoje 16. narodeniny neodstane od otca žiadnu pohľadnicu, je jej viac než jasné, že sa niečo muselo stať. Rozhodne sa preto vziať veci do vlastných rúk. Prehovorí svojho jediného kamaráta Ardena a spoločne vyrážajú na cestu za otcom s cieľom dostať ho z liečebne. Na ceste sa jej vzťah s kamarátom prehlbuje a mladí ľudia postupne odkrývajú pravdu o svojom vzťahu nielen k rodičom, ale aj k sebe navzájom.

Servant (Rupert Grint) – 73 %

Hercom z Pottera sa darí nielen vo filmoch, ale aj v seriáloch. Veľmi príjemne prekvapil aj predstaviteľ Rona Weasleyho v americkom seriáli z dielne streamovacej služby Apple TV+. Tu Rupert Grint stvárňuje (už v 3 sériách!) vedľajšiu postavu brata hlavnej hrdinky.

Seriál Servant z dielne režiséra, producenta a scenáristu M. Night Shyamalana (Šiesty zmysel, Znamenia, Vyvolení) láka mysterióznou zápletkou a psychologickým motívom. Hlavnými postavami sú manželia Dorothy a Sean, ktorí sa musia vysporiadať s náhlou smrťou ich čerstvo narodeného synčeka Jericha. Obaja sa s tým vyrovnávajú po svojom – Sean pracuje a Dorothy si zaobstará – po dohode so špecialistom – bábiku, ktorá jej má zosnulého syna vynahradiť. Aby toho ale nebolo málo, mladý pár si k bábike najme aj mladú opatrovateľku, ktorá ale nie je úplne bežnou opatrovateľkou. Všetko začne eskalovať, keď sa v ich dome namiesto bábiky objaví živé batoľa, ktoré až nápadne pripomína mŕtveho Jericha.

Megan a Rex/Megan Leavey (Tom Felton) – 73 %

Aj keď by sa podľa mnohých meme obrázkov na sociálnych sieťach dalo povedať, že predstaviteľ Draca Malfoya nič iné, ako spomínanie na Harryho Pottera nerobí, opak je pravdou. Aj Tom Felton sa totiž sporadicky objavuje vo vydarených filmových projektoch. Jedným z nich bol aj životopisný vojnový film Megan a Rex inšpirovaný skutočným príbehom mladej desiatničky námorného vojska, ktorej jedinečná disciplína a puto s vojnovým psom zachránili mnoho životov počas ich nasadenia v Iraku.

Po disciplinárnom konaní preradili desiatničku k jednotke psovodov, kde musí upratovať po psoch. Vo výcvikovom stredisku sa spriatelí s agresívnym psom Rexom a napokon dostane príležitosť, aby ho vycvičila na stopovanie a vyhľadávanie výbušnín. Z Rexa sa jej podarí vycvičiť šikovného pomocníka a spoločne úspešne dokončia viac než stovku misií. Všetko sa ale zmení, keď oboch zraní explózia ukrytej výbušniny v Iraku.

Tigre/Tigrar (Alfred Enoch) – 74 %

Bol viac-menej nenápadnou postavou, ktorá toho vo filmoch veľa vlastne ani nepovedala. Aj napriek tomu sa z Alfreda Enocha (hral postavu Deana Thomasa) stal obsadzovaný herec. Príležitosť dostal aj v obľúbenom televíznom seriáli How to Get Away with Murder. Film, ktorý vám chceme dať do pozornosti, je ale žánrovo niekde úplne inde.

Dánsko-švédsko-talianska dráma Tigre je zasadená v prostredí futbalového klubu. Martin je jedným z najsľubnejších futbalových talentov, aký kedy Švédsko videlo. V 16 rokoch sa mu splní celoživotný sen a on môže nastúpiť do jedného z najprestížnejších talianskych futbalových klubov. Tento sen ale prichádza za veľmi vysokú cenu, čo sa týka obetovania sa, oddanosti, tlaku a, predovšetkým, osamelosti. Martin sa preto samého seba začne pýtať, či je to naozaj život, po ktorom túžil. Alfred Enoch tu stvárnil postavu menom Ryan.

Predtým, ako som ťa spoznala/Me Before You (Matthew Lewis) – 80 %

Predstaviteľ babráka Nevilla Longbottoma to podľa – minimálne fanúšičiek – vychytal po potterovskej ságe najviac. Doslova totiž vyrástol do krásy. Postupne sa začína ukazovať aj v rôznych hereckých úlohách, jednu menšiu si strihol aj v romantickom a veľmi pozitívne prijatom filme Predtým, ako som ťa spoznala, kde si zahral po boku hviezd, akou je napríklad aj Emilia Clarke (Game of Thrones).

Lou (Clarke) žije na anglickom vidieku a túto dievčinu, ktorá oplýva prirodzene optimistickou povahou, čaká nemálo ťažká skúška, keď dostane pracovnú ponuku, ktorá sa neodmieta. Má byť ošetrovateľkou a spoločníčkou Willa, ktorý je po nehode pripútaný na invalidný vozík. Má síce všetko, na čo si spomenie, no stratil chuť do života. Teda aspoň do chvíle, kým sa mu Lou nerozhodne dokázať, že vždy stojí za to žiť. Spolu sa vydávajú na cestu plnú dobrodružstiev, ktorá im obom prinesie viac, než si kedy mohli priať.

Ten, kto stojí v kúte/The Perks of Being a Wallflower (Emma Watson) – 82 %

Aj o Emme Watson alias Hermione Grangerovej možno povedať, že je jednou z najvyťaženejších herečiek. Venuje sa modelingu, bojovaniu za práva žien i rôznym ďalším dobročinným aktivitám, no a verná zostala aj herectvu.

Emmu sme mohli vidieť taktiež už v desiatkach oceňovaných filmov rôznych žánrov. Azda najlepší výkon však podala v adaptácii slávnej novely Charlieho malé tajomstva spisovateľa a režiséra Stephena Chboskyho. Ten za filmom nakrúteným podľa svojej knihy stál nielen ako autor predlohy, ale aj scenára a snímku aj režíroval. Veríme, že predstavovať film či knihu netreba, patrí totiž k najlepším dielam young adult literatúry.

Dámsky gambit/The Queen’s Gambit (Harry Melling) – 90 %

Nepatril medzi najvýraznejšie postavy, no jeho herecký talent zaujal aj mimo potterovskej ságy. Herec Harry Melling stvárnil Harryho nenávideného bratranca Dudleyho, no aj keď sa v jednotlivých dieloch filmov objavil len veľmi málo, prakticky má najlepší nos na ponuky. Vidieť sme ho mohli v niekoľkých filmoch (ktoré mnohí navyše aj veľmi pozitívne ohodnotili) a rovnako tak aj v seriálových postavách.

Nikomu istotne neuniklo, že sme ho mohli vidieť aj v niekoľkých epizódach kritikmi i divákmi ospevovaného seriálu Dámsky gambit z dielne streamovacej služby Netflix. Veľa sme o ňom popísali aj na našom webe. Ak ste túto minisériu ešte nevideli, teraz je ten správny čas to napraviť.