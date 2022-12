Harry Potter môže mať ďalšie pokračovania, prezradili tvorcovia. Riešia však problém, bez ktorého sa nepohnú

Nie je to tak dávno, čo sa v médiách a na filmových weboch objavili správy o tom, že štúdio WarnerBros. už nemá kam značku Harry Potter ďalej posunúť. Filmom z tohto sveta, ktoré vychádzajú v sérii Fantastické zvery, sa totiž nedarí tak, ako hlavnej ságe založenej na knižnej predlohe autorky J. K. Rowlingovej. O čarodejníckom svete (Wizarding World) sa teda hovorilo ako o mŕtvej značke. Warneri sa ale Pottera vzdať nechcú a fanúšikovia tiež.

Ešte minulý rok sa hovorilo o tom, že štúdio WarnerBros. ako vlastník multimediálnych práv k značke Wizarding World či Harry Potter rozhodne chce čarodejnícky svet expandovať. V hre sú ďalšie filmy či dokonca aj seriál. A práve na možný seriálový projekt sa pýtali novinári magazínu Variety na nedávnej televíznej konferencii Content London, píše web Coming Soon.

Filmové prepadáky doplnili úspešné TV projekty

Konferencie sa zúčastnila aj zástupkyňa televíznej divízie spoločnosti WarnerBros. Channing Dungeyová. Tá prezradila, či sa niekedy dočkáme ďalších televíznych špeciálov zo sveta Harryho Pottera. Novinárov táto otázka zaujímala najmä z dôvodu veľkého úspechu projektov ako Harry Potter – 20 rokov filmovej mágie: Návrat do Rokfortu (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) či súťažnej šou Harry Potter: Rokfortský turnaj štyroch fakúlt (Harry Potter: Hogwarts Tournament of Heroes), ktorým sprevádzala herečka Helen Mirren.

Otázka seriálového projektu zo sveta Harryho Pottera pritom vo vzduchu visí už dlhšie. Fanúšikovia diskutovali o možnosti sfilmovania ôsmej časti Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child) v podobe seriálu či celovečerného filmu, ale aj o ďalších možných príbehoch. Tu je ale problémom najmä to, že nič nové bez súhlasu autorky príbehov J. K. Rowlingovej vzniknúť nemôže. Ako ale novinárom na konferencii Dungeyová uviedla, všetky zainteresované strany chcú na niečom pracovať.

Idú na to opatrne

„Je v tom obrovské množstvo ambícií a vedieme množstvo rôznych diskusií. Veľmi rada by som vám prezradila, že sa niečo veľké chystá, pretože je o to veľký záujem a každý to chce spraviť,“ uviedla tajomne Dungeyová.

Každému je jasné, že tak veľkú vec oznámiť sama nemôže, no fanúšikov táto odpoveď aspoň utvrdila v tom, že WarnerBros. niečo nové zo sveta Harryho Pottera predsa len chystá. Ako Dungeyová doplnila, všetci zainteresovaní pozorne sledujú, ako sa fanúšikovia správajú a čo vlastne chcú. Dôležité je podľa nej nespraviť krok vedľa a ku všetkému pristupovať zodpovedne.

Aj to je celkom pochopiteľné, keďže na veľkých plátnach sa značke Wizarding World nedarí tak, ako by si WarnerBros. prialo a filmy zo série Fantastické zvery (Fantastic Beasts) sú skôr prepadákom ako úspechom. Iné je to ale na televíznych obrazovkách a na streamovacej službe HBO Max, ktorá je výhradným distribútorom TV projektov. Aj preto by práve tieto dve spoločnosti chceli priniesť vlastný projekt. Čo to ale napokon bude, je zatiaľ otázne.