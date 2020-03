Foto dňa vesmíru: Podivná hora s dierou na Marse by mohla ukrývať život

Mars je už dlhodobo v hľadáčiku mnohých astronómov. Je najväčším kandidátom na kolonizáciu vesmíru a je tak logické, že sa podrobne skúma, či už je to prostredníctvom roverov alebo rôznych misii. Z tejto štvrtej planéty od Slnka tiež prichádzajú mnohé zaujímavé fotografie a jednu 1. marca 2020 uverejnila aj americká NASA a označila ju za foto dňa.

Hora na Marse

Na Marse sa dokonca nachádza aj najvyššia hora Slnečnej sústavy s pomenovaním Olympus Mons. Tá má výšku až 27 kilometrov, čo je v porovnaní s Mount Everestom, ktorý dosahuje výšku 8 848 metrov, skutočne veľa.

Na červenej planéte sa však dajú nájsť aj iné zaujímavé hory. Ako uvádza portál Science Alert, je to aj hora s dierou v strede, ktorú zverejnila NASA. Diera v tomto objekte je výsledkom starovekej sopečnej činnosti pod povrchom Marsu.

Podivný objekt sa nachádza na západných svahoch štítu sopky Pavonis Mons. Diera bola objavená náhodou v roku 2011 a snímku vyhotovila kamera HiRISE nachádzajúca sa na orbiteri krúžiacom okolo Marsu.

Čo je to?

Bližší pohľad na objekt odhalil, že diera sa javí ako otvor do podzemnej jaskyne a je to vlastne lávová trubica. Niekedy totiž lávový tok začne odtekať dole do podzemnej jaskyne a zanechá otvor v podobe takejto lávovej diery.

Analýza odhalila, že otvor má priemer asi 35 metrov a vysoký je asi 28 metrov. NASA uvádza, že takéto lávové trubice sú mimoriadne zaujímavé, keďže poskytujú ochranu pred drsnými podmienkami na Marse. Ak by sa na Marse mohol vyskytovať život, tak toto miesto je na jeho nájdenie ideálnym kandidátom.