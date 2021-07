Fínsko bojuje s najhorším lesným požiarom za posledné polstoročie. Devastuje západné údolie krajiny

Fínsko od pondelka bojuje s najhorším lesným požiarom za posledné polstoročie. Plamene zdevastovali v priebehu piatich dní v údolí ležiacom na západe tejto severskej krajiny približne 300 hektárov porastov, informovala v piatok večer agentúra AFP.

Požiar vypukol v pondelok približne 25 kilometrov južne od prístavného mestečka Kalajoki ležiacom v kraji Pohjois-Pohjanmaa (Severná Pohjanmaa) v provincii Oulu.

Finland battles its worst forest fire in half a century with some 300 hectares ravaged in five days in a northwestern valley during an exceptionally hot summer pic.twitter.com/pYUroWpBf2

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 30, 2021