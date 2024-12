Finále Dunaja, k vašim službám rozdelilo divákov na dva tábory. Jednu z postáv buď neznášajú, alebo obdivujú

Záver ôsmej série bol oficiálne odvysielaný a diváci o ňom nedokážu prestať diskutovať. Šokovalo ich rozhodnutie pani Márie, osud Horsta a začínajú sa obávať o život Leny, pričom už vedia, že sa Walter Klaus nezastaví pred ničím. Jediné, čo by ho mohlo zastaviť, je zbraň v Kláriných rukách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Finále ôsmej série prinieslo množstvo vyvrcholení a zvratov, na ktoré diváci neboli pripravení. Obzvlášť v šoku boli z nezištnej obety pani Márie, ktorá sa rozhodla nastúpiť do transportu namiesto Anny. Tá sa zatiaľ skrýva u Viliama, ktorého povýšili, a tak má väčšiu šancu, že by mohol Annu teraz dostať z krajiny. Nie všetci diváci si však myslia, že tento plán vyjde a že sa pani Mária mala obetovať.

Buď ju neznášajú, alebo obdivujú

Posledná odvysielaná séria sa zameriavala na osudy viacerých postáv. Wolfieho postretol neľahký osud, Marína si musela vybojovať svoje miesto v Dunaji a Lena rozbehla prefíkaný plán ako pomôcť Židom cez Horsta Grabeho. Zabúdať netreba ani na Alenku, ktorá bola falošne obvinená z vraždy, či Jula, ktorého konečne dobehla spravodlivosť.

Najviac diskusií však vyvolala postava Anny. „Strašne ma hnevá, ako si – s prepáčením – posrala život, len kvôli tomu, že najdôležitejšie na svete bolo v tej najnevhodnejšej chvíli sa priznávať k svojmu pôvodu! Nenechala sa zachrániť a akúkoľvek pomoc odmietala, radšej chcela byť hrdá židovka. Napriek tomu sa ju stále každý snažil do poslednej chvíle zachrániť, čo sa teda aj podarilo…“ nechápavo krútila diváčka hlavou a spustila túto diskusiu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Našli sa takí, ktorí proti tomuto tvrdeniu protestovali. „Je hrdá na to, kto je a kým je… podľa mňa by sme mali byť takí všetci,“ skonštatovala diváčka. Ďalšia zas poukázala na to, že keď sa Anna priznala, ešte nevedela, aký osud ju čaká. „A vy si myslíte, že Anna vtedy, keď ju Klaus načapal v synagóge, tušila, že o pár rokov budú Židov posielať na smrť do koncentrákov? Vtedy netušil nikto, aká vážna je situácia. To vieme my dnes. Ona sa len v tom čase pre trochu poníženia nechcela vzdať svojej viery. Až neskôr zistila, akú chybu urobila,“ píše.

„No asi vám nič nehovorí, že človek by nemal zaprieť svoju vieru. Ja ju náhodou obdivujem, aj keď je to len vo filme. Nie každý by sme mali takú odvahu,“ odkazuje tretia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Oveľa viac reakcií však bolo negatívnych. „Dosť bolo Anny,“ píše divák. „Nie ste jediná, ktorú postava Anny hnevá…“ pridáva sa druhá. Mnohí navyše konkrétne rozpísali, čo im prekáža a aké sú najväčšie zápory tejto postavy.

Napríklad: „Úplne súhlasím, Anna je totálne „praštená“ už od začiatku, a už sa to len stupňovalo (synagóga, nápadný prívesok, hnev na Vila, keď vstúpil do gardy len kvôli jej ochrane, klavír uprostred noci, oslava v Dunaji ), ja by som bola oveľa radšej, keby Viliam zostal s Magdou. Anna len od začiatku si robila po svojom, tvrdohlavá ako baran, sama vyhľadávala nebezpečné situácie, potom kopec problémov, a teraz „zachraňujte“ ju všetci.“

„Presne s vami súhlasím. Napísala som to už dávnejšie, že Anna nie je kladná, ale záporná postava. Je to fanatická židovka, len zaujímavé, že sa vydala za nežida? Ktorej je jedno, že okolo ľudia kvôli nej trpia a zomierajú, ohrozuje ich na životoch. Viď.: koncerty v Dunaji, hlučná oslava niekoho narodenín, tým ohrozila tých židov, Kučera skoro prišiel o život, Júlia sa musela obetovať a nakoniec Mária,“ ďalšia sa pridala.

Tretia zas predvída: „Tak Anna podľa mňa nevydrží sedieť niekde zavretá, ale bude sa hore-dole premávať po Dunaji a Bratislave aj s dieťaťom a ďalej pokúšať osud. Tiež pre mňa je konanie jej postavy nepochopiteľné.“