Filmová udalosť, na ktorú všetci čakali 13 rokov. Takto bude vyzerať druhý Avatar

Písal sa rok 2009, keď veľkolepý filmový sci-fi epos režiséra Titanicu dorazil do kín a doslova ich vzal útokom. Niekoľko rokov sa tešil z titulu najzárobkovejšej snímky všetkých čias. No aj napriek všetkým superlatívom sa James Cameron dlhé roky zdráhal nakrútiť pokračovanie Avatara. Napokon sa k tomu ale podujal a rozhodol sa nedodať len jedno, ale rovno ďalšie 4 snímky.

Prvé z nich po rokoch príprav uvidíme už počas tohtoročných Vianoc a, zdá sa, že sa naozaj je na čo tešiť, aj keď mnohí fanúšikovia pôvodného filmu z roku 2009 hovoria o pokračovaní Avatar: The Way of Water ako o sequele, ktorý nikto vlastne nechcel.

James Cameron na čele s 20th Century Studios divákom predostreli vôbec prvú plnohodnotnú upútavku. Pozrieť si ju môžete nižšie.

O 10 rokov neskôr…

Dej filmu Avatar: Cesta vody sa bude odohrávať viac než dekádu po udalostiach načrtnutých v pôvodnom príbehu. Jake Sully (Sam Worthington) a Neytiri (Zoe Saldana) si založili rodinu a spravia čokoľvek, len aby zostali spolu a v poriadku. Zhodou osudu sú však nútení svoj domov opustiť a preskúmať nové oblasti Pandory. Stará hrozba sa totiž vracia, aby dokončila to, čo začala v minulosti.

Pôvodnú zostavu hercov nového Avatara doplnia aj nové tváre. K Worthingtonovi, Saldana či Sigourney Weaver sa pripojí aj oscarová Kate Winslet, španielska herečka Oona Chaplin, Cliff Curtis či Michelle Yeoh a ďalší.

Sága piatich filmov

Avatar: The Way of Water je prvým z plánovaných 4 pokračovaní série. Scenár i réžiu všetkých má na svedomí režisér James Cameron. Cesta vody má naplánovanú premiéru v slovenských kinách na 15. decembra 2022. V dvojročných intervaloch následne uvidíme snímky Avatar 3 až 5.

Zaujímavé je, že mnoho skalných fanúšikov tohto kultu sa na pokračovania neteší, pretože si myslia, že nové diely sa kvalitou na ten prvý nebudú vedieť chytiť. Nehovoriac o tom, že aj keď tento svet má čo ponúknuť, ide len o ďalšie snahy ako vykoristiť originálny námet.

Útechou ale môže byť fakt, že celý projekt má pod palcom jeho tvorca. James Cameron na projekte Avatar (a teraz hovoríme o všetkých piatich filmoch dohromady) pracoval posledných 20 rokov. Divákom tiež sľúbil, že každý jeden z dielov Avatara má priniesť nové filmárske technológie, aké doposiaľ nikto nevyužil. Čo konkrétne si pod tým máme predstaviť, uvidíme až vo výsledku.

Pozrite si fotografia z nakrúcania filmu Avatar: Cesta vody v galérii: