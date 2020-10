Režisér James Cameron opät trýzni hercov: Jedna z hviezd Avatara 2 nedýchala takmer 8 minút

Režisér James Cameron pokračuje v nakrúcaní očakávaných sequelov úspešného sci-fi eposu Avatar. Svojej povesti pritom nezostáva nič dlžný. Keďže chce z hercov vždy vyťažiť maximum, necháva ich často zachádzať až za hranice ich komfortu. Svoje o tom vie aj herečka Kate Winslet, ktorá sa v pokračovaní Avatara objaví a ktorá s Cameronom pracovala už na veľkofilme Titanic.

Rovnako ako v prípade katastrofického filmu o najznámejšej námornej tragédií, aj pri snímke Avatar 2 musela slávna hollywoodska herečka Kate Winslet podstúpiť nemalú tortúru od režiséra Jamesa Camerona. Ten svoje projekty vždy šperkuje do dokonalosti a snaží sa z hercov vyťažiť čo najviac. Herci preto musia často podstupovať neľahké manévre, pri ktorých ich dabléri nemôžu zastúpiť a pri ktorých ide často aj o život.

Už z dávno zverejnených zákulisných fotografií z nakrúcania Avatara 2 bolo jasné, že herci nakrúcajú množstvo náročných scén sami. Výnimkou nie sú ani tie, ktoré sa odohrávajú pod vodou, informuje web Unilad.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020