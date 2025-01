Herečka, ktorá hrá slávnu Neytiri, prezradila zákulisné informácie: V Avatare 3 uvidíme aj herca z Harryho Pottera

Koncom tohto roka príde do kín očakávané pokračovanie legendárneho filmu o fascinujúcom svete Pandora. Tretí diel filmu sľubuje jedinečné vizuálne efekty, slávne herecké obsadenie aj dôležité posolstvo.

Tretia časť epickej ságy Jamesa Camerona — Avatar, príde do kín 19. decembra 2025. Tento očakávaný film, ktorý má podtitul The Fire and Ash, čiže Oheň a popol sa zameria na nový národ ohňa.

Avatar 3 prinesie ďalšiu vrstvu do rozšíreného univerza Pandory, predstaví nové kultúry a podľa slov režiséra prinesie silné environmentálne posolstvo k súčasnej klimatickej kríze.

Dej filmu sa bude opäť sústrediť na Jakea Sullyho a Neytiri, ktorí v druhej časti úspešne odvrátili útok na Pandoru, no zaplatili za to stratou svojho najstaršieho syna. Tento tragický moment bude mať zásadný vplyv na ich ďalšiu cestu.

Avatar 3 sľubuje nielen strhujúce pokračovanie príbehu, ale aj prelomové vizuálne efekty, ktoré opäť posunú hranice filmovej technológie na vyššiu úroveň.

Zaujímavosťou je, že natáčanie tretej časti prebiehalo súčasne s druhým dielom, takže fanúšikovia môžu očakávať plynulý prechod do ďalšej kapitoly.

Herci z Harryho Pottera či seriálu Hry o tróny

Okrem starých tvárí, ako je Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore a Sigourney Weaver, sa v novom Avatare objaví aj množstvo nových hereckých tvárí, medzi ktoré patrí David Thewlis, ktorý si zahral Remusa Lupina vo filme Harry Potter, či Oona Chaplin, známa zo seriálu Hry o tróny.

Predstaviteľka Neytiri prezradila zákulisné informácie

Podľa portálu Screen Rant, herečka Zoe Saldaña, ktorá stvárnila hlavnú postavu Neytiri v Avatare, počas ceremónie Zlatý glóbus, kde získala cenu za kriticky uznávaný film Emilia Pérez, prezradila, že režisér James Cameron sa momentálne nachádza na Novom Zélande, kde práve prebieha strihanie Avataru 3.

Miliardové tržby

Prvý diel Avataru vyšiel v roku 2009 a okamžite sa stal najzárobkovejších filmom všetkých čias, keď zarobil takmer 3 miliardy eur, pričom sa mu najviac darilo v Číne, vo Francúzsku a v Nemecku, ako uvádza Box Office Mojo. Na ČSFD úvodný diel získal skvelé hodnotenie až 83 %.

Na druhý diel s názvom Avatar: Cesta vody sme čakali dlhých 13 rokov, film zožal rovnako obrovský úspech, zarobil 2,3 miliardy eur, opäť sa mu najviac darilo vo Francúzsku a v Nemecku.

V slovenských kinách si niekoľko týždňov držal prvú priečku najnavštevovanejších filmov, podľa UFD si ho pozrelo viac ako 400-tisíc divákov a zarobil cez 3 milióny eur. Hodnotenie na ČSFD bolo v porovnaní s prvý dielom o čosi nižšie, druhá časť získala 80 %.

Ako píše ČSFD, režisér všetkých častí James Cameron prezradil, že filmári počas natáčania tretieho dielu dostávali výlučne vegánsku stravu, čo malo podporiť environmentálne posolstvo filmu.

Cameron zároveň zdôraznil, že úspech tretieho filmu nie je zaručený a v prípade pozitívneho prijatia je pripravený rozvíjať univerzum Pandory aj ďalšími dielmi. Ak však film nebude finančne úspešný, tretí diel sa zároveň stane aj posledným pokračovaním.