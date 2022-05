Harry Styles rozpáli fanúšikov: V novom filme sa ukáže v plnej kráse, dôjde aj na šteklivé sex scény

Túto filmovú novinku si zrejme nenechá ujsť žiadna jeho fanúšička. Spevák a hudobník Harry Styles sa vždy rád na pódiu predvádzal v extravagntných kostýmoch, vo videoklipoch ku svojim piesňam zas nemal zabrány ukázať aj viac zo svojho tela. Ešte viac ale ukáže v novom filme, kde si strihne jednu z hlavných úloh. Dôjde v ňom totiž vraj aj na horúce posteľné scény.

Aj keď erotiky sa v ňom priveľa nedočkáme, už teraz je jasné, že nejaké sex scény v ňom budú. Projekt herečky a režisérky Olivie Wilde (známa z účinkovania v seriáloch ako Dr. House či O. C. California) už teraz púta pozornosť nielen hlavným hereckým obsadením, ale aj šteklivými scénami, ktoré má ponúknuť, píše web denníka The Daily Mail.

Hviezdne obsadený psychologický triler

Aj preto mnohí fanúšikovia netrpezlivo čakali, kedy sa objaví aspoň trailer na novinku s názvom Don´t Worry Darling. Toho sa napokon dočkali pred pár dňami, no a, zdá sa, že očakávania môžu byť naozaj veľké. Upútavku, ktorá naznačuje, že Harry Styles sa spolu so svojou filmovou manželkou Florence Pugh (Black Widow, Midsommar) budú posteľným radovánkam venovať pomerne pikantným spôsobom, si môžete pozrieť nižšie.

Filmová novinka od Olivie Wilde (v súkromí mimochodom tvorí pár práve so Stylesom) ale nemá byť žiadnym romantickým filmom, aj keď sa to môže na prvý pohľad tak zdať. To nič, drahá, ako znie tunajší distribučný názov snímky, predstaví Stylesa a Pugh v rolách Jacka a Alice. Mladý a šťastný manželský párik žije v zdanlivo dokonalej komunite, ktorú vytvorila a platí tajomná organizácia, pre ktorú Jack pracuje. Keď ale Alice pohltí zvedavosť o povahe práce, ktorú jej manžel vykonáva, začne si mladá manželka uvedomovať nedokonalosti komunity, ktorú považovala za bezpečnú a úžasnú.

Režisérka filmu svoj najnovší počin opisuje ako „odvážny, zvrátený a vizuálne úžasný psychologický triler“ a vyzerá to tak, že pôjde o naozaj vydarenú snímku, ktorú sa oplatí vidieť na veľkom plátne. Napokon aj herecké obsadenie nasvedčuje, že nepôjde o žiadny béčkový projekt.

V snímke z dielne produkčnej spoločnosti Warner Bros. Pictures si okrem Stylesa, Pugh a aj Wilde zahrajú aj Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek), Gemma Chan (Fantastic Beasts and Where to Find Them, Eternals, Captain Marvel), Nick Kroll (Sing, Big Mouth) a ďalší.

Scenár napísala Katie Silberman podľa literárnej predlohy z pera Carey a Shanea Van Dykeovcov.

Premiéra už čoskoro, zrejme aj na HBO Max

Pre Oliviu Wilde ide o druhý celovečerný režisérsky počin. Jej predchádzajúcim filmom bola komédia s názvom Šprtky to chcú tiež (Booksmart), ktorá zožala nejednu chválu od kritikov i divákov.

Novinka Don´t Worry Darling sa do kín po celom svete dostane už 22. septembra tohto roku. Keďže film vzniká pod taktovkou Warner Bros., je možné, že 45 dní po premiére sa filmu dočkáme aj na streamovacej platforme HBO Max.