Fico opísal, aký chce, aby bol Pellegrini prezidentom. Keď sa vojna na Ukrajine skončí, takýto s ňou chce mať vzťah

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by privítal, keby bol Peter Pellegrini ako prezident ľavičiarom, aby mohli pokračovať v sociálnej politike. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. O téme menovania šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) s Pellegrinim neplánuje hovoriť. Fico informoval, že Slovensko odmieta tzv. Migračný pakt EÚ. Deklaruje tiež, že s Európskou komisiou (EK) komunikuje denne v súvislosti s vyplácaním eurofondov.

Fico očakáva, že Pellegrini bude nadstranícky, ľudový prezident. „Jediné, čo by som privítal, keby mu jeho politické srdce búšilo doľava, aby sme mohli pokračovať v sociálnej politike a budovaní sociálneho štátu,“ povedal. Očakáva normálnu spoluprácu vlády a prezidenta. Nebude mu brať jeho právo veta, ak sa rozhodne vrátiť zákony naspäť do parlamentu.

Premiér sa spolieha, že Pellegrini bude ako hlava štátu chcieť robiť politiku na všetky štyri svetové strany. Dodal, že prezident zastupuje SR navonok, ale tempo v zahraničnej politike vždy udáva vláda.

Na Pellegriniho nebude „v žiadnom prípade“ tlačiť, aby vzal späť podania na Ústavný súd SR v súvislosti s Trestným zákonom. Na súd sa obrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa Fica bude musieť vymenovanie šéfa SIS riešiť nový prezident. S Pellegrinim o tom hovoriť nebude. Myslí si, že kandidát vlády Pavol Gašpar spĺňa všetky podmienky.

Fico ozrejmil, že ak EK vidí v nejakom štáte legislatívne prvky, ktoré narážajú na princípy právneho štátu v duchu EK, môže použiť nejaké finančné nástroje voči danej krajine. To je podľa neho obsahom listu eurokomisie pre Slovensko. Tvrdí, že v listoch je rétorika slovenskej opozície.

Trestný poriadok a Úrad špeciálnej prokuratúry sú podľa neho vyriešené. EK sa podľa neho pri Trestnom zákone zaoberá premlčacími dobami a tiež tým, či sú tresty dostatočné, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ. „To však dnes posudzuje aj Ústavný súd,“ dodal. EK mala podľa Fica v rokoch 2020 až 2023 veľa príležitostí, ak chcela hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu. Ak by prišiel trest z EK, vníma to ako trest za to, že vláda SR má iný názor. „Žiadnych šesť miliárd, totálny nezmysel,“ reagoval na to, či nám hrozí strata financií.

SR podľa premiéra odmieta prijímanie nelegálnych migrantov na územie SR, o ktorých nič nevieme. Dodal, že každý suverénny štát by si mal sám vybrať, ako bude bojovať proti nelegálnej migrácii a ako bude pomáhať. V tom vidí solidaritu. Hrozbu pokuty nepovažuje za demokratickú.

Keď sa vojna na Ukrajine skončí, premiér má záujem o štandardizáciu vzťahov s Ruskom, jeho prezidentom Vladimirom Putinom, ale má záujem aj o normálne vzťahy s Ukrajinou ako naším susedom. Za chybu označil, ak sa Ruská federácia nechce zúčastniť na prvom kole mierových rokovaní.