Fico o reakcii EK: Novela ústavy je v poriadku, meniť sa nebude. Slovensko podporuje nový mierový plán Trumpa

Reprofoto: Úrad vlády

Nina Malovcová
TASR
Európska komisia začala konanie voči Slovensku pre ústavnú zmenu, podľa Fica ide o preventívny krok.

Európska komisia spustila voči Slovensku infringement pre novelu ústavy, ktorá v hodnotových a etických otázkach uprednostňuje slovenské zákony pred právom Európskej únie. Podľa Komisie tým Slovensko porušuje základné princípy fungovania Únie a musí vysvetliť, prečo je nová ústavná formulácia v súlade s európskym právom.

Komisia uviedla, že slovenská novela „porušuje princípy nadradenosti, autonómie, efektívnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie“. Slovensko má dva mesiace na odpoveď. Ide o prvý krok formálneho procesu, ktorý sa môže skončiť konaním pred Súdnym dvorom Európskej únie a výraznými sankciami, ak vláda nepredloží presvedčivé vysvetlenie.

Podnet z Holandska a reakcie odborníkov

Na riziká upozornili najskôr poslanci holandského parlamentu, ktorí považovali slovenskú ústavnú zmenu za potenciálne diskriminačnú a v rozpore so zmluvami Európskej únie. Hoci samotné Holandsko žalobu podať nemôže, Komisia musela podnet prešetriť a v rámci svojich kompetencií konanie rozbehla. Odborníci upozorňujú, že ide o citlivú tému, ktorá sa týka samotného rozdelenia právomocí medzi Úniu a členské krajiny.

Ilustračná foto: Pexels (Dusan Cvetanovic)

Ako píše portál SME, v podobnom spore v minulosti Poľsko ignorovalo výhrady Bruselu a sankcie sa vyšplhali na viac než 320 miliónov eur. Tento prípad podľa analytikov ukazuje, že porušovanie základných princípov právneho štátu Únia vníma mimoriadne vážne.

Ako reaguje Slovensko

Premiér Robert Fico už začiatkom novembra naznačil, že konflikt s Bruselom očakáva a nepovažuje ho za problém. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že vláda sa bude brániť a argumentovať súladom ústavnej úpravy s právom Európskej únie. Na dnešnej tlačovej besede však premiér Robert Fico vyhlásil, že rozhodnutie o začatí konania nie je ničím výnimočné.

„Najpodstatnejšia správa, pokiaľ ide o infringement, je, že ide o štandardné právne konanie, ktoré začína Európska komisia proti členskému štátu vtedy, ak má právna časť Európskej komisie názor, že novelizácia zákona alebo ústavy v danom členskom štáte je v rozpore s právom Európskej únie,“ povedal.

Zároveň upozornil, že Európska komisia spochybnila iba jedinú časť z prijatej ústavnej zmeny. „Predovšetkým sa dotýka jedného jediného bodu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky a tým je článok 7, kde sme zakotvili prednosť slovenského vnútroštátneho práva pred európskym právom v otázkach národnej identity. Infringement sa nedotýka iných častí tejto novelizácie,“ zdôraznil.

Slovensko pripravuje argumentáciu pre Brusel

Podľa premiéra je vláda pripravená reagovať na výhrady Európskej komisie a vysvetliť, prečo považuje článok 7 za súladný s právom Európskej únie. Rezort spravodlivosti má podľa Fica postupovať koordinovane a dôkladne.

„My nazývame tento infringement preventívnym, pretože vychádza skôr z obáv, či v budúcnosti nebudeme mať záujem tento článok využiť v oblastiach, kde má Európska únia výlučnú legislatívnu právomoc,“ uviedol. Komisia podľa jeho slov žiada Slovensko o stanovisko do šesťdesiatich dní. „My to urobíme. Ja opäť požiadam predstaviteľov vlády, aby si udržali svoj postoj,“ dodal.

Premiér opakovane zdôraznil, že článok 7 nebude zneužitý na zasahovanie do kompetencií Európskej únie. „Odpovieme v duchu, že tento článok sedem sa výlučne týka národnej identity a že Slovenská republika nemá žiadny záujem použiť tento článok na to, aby sme prelomili výlučné právo Európskej únie prijímať legislatívne akty v iných oblastiach,“ vyhlásil.

Premiér zdôraznil, že novela sa meniť nebude. „V žiadnej zmene ústavy k tomu nedôjde, aby bolo v tom úplne jasno. Neprichádza to do úvahy,“ dodal.

Fico otvoril aj tému mierovej dohody pre Ukrajinu

V druhej časti tlačovky premiér predstavil aj svoje stanovisko k predloženej mierovej dohode, o ktorej budú členské štáty podľa neho musieť čoskoro zaujať stanovisko. „Budeme v krátkej dobe konfrontovaní s tým, aby sme sa vyjadrili ako členský štát Európskej únie a zaujali postoje k tomu, ako sa bude správať celá Únia k tomuto balíku,“ uviedol.

Zdôraznil, že dokument má dvadsaťosem bodov a jeho realizácia nie je možná bez Ukrajiny, avšak podporu Slovenska má. „Takýto vážny plán sa nedá realizovať bez súhlasu Ukrajiny. Ak sa dokument dotýka predovšetkým Ukrajiny, nie je možné nadiktovať členskému štátu, že to musí akceptovať,“ povedal.

Fico žiada aktívnejšiu úlohu Európskej únie

Premiér upozornil, že plán počíta so stovkami miliárd na obnovu krajiny, ale Únia podľa neho nie je pri rokovaniach prítomná. „Nevidíme vôbec nič, čo by vťahovalo Európsku úniu do rozhovorov. Zahraničná politika Európskej únie je nulová a rešpekt veľkých hráčov voči Únii je veľmi malý,“ vyhlásil.

Foto: SITA/AP

Fico tiež naznačil, že plán potvrdzuje jeho dlhodobé tvrdenia. „Základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Vtedy ste ochkali, a zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť,“ odkázal.

Postavenie Ukrajiny je teraz stokrát horšie než v roku 2022

Premiér následne vyhlásil, že návrh dohody ukazuje dramaticky horšiu pozíciu Ukrajiny než pred dvoma rokmi. „V tejto dohode je postavenie Ukrajiny stokrát horšie, ako bolo v apríli roku 2022,“ povedal. Tvrdí, že vtedy bolo možné uzavrieť mier za výrazne výhodnejších podmienok. „Ak porovnáme podmienky dohody z apríla 2022 s tým, čo je teraz na papieri, rozdiel je 1 k 100,“ uviedol.

„Ak to naozaj bolo treba nechať pozabíjať státisíce ľudí, aby sme sa dostali k dohode, ktorej podmienky sú dnes o toľko horšie, tak sa treba pýtať, na čo to celé bolo,“ povedal. Tvrdí, že tí, ktorí podporovali vojenské riešenia, dnes mlčia. „Keď niekto povedal mier, bol zradca. A zrazu všetci beriete niektoré podmienky ako samozrejmosť,“ odkázal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac