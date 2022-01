FBI po mesiacoch uzatvára komlikovaný prípad vraždy Gabby Petito. Brian sa k činu priznal vo svojom denníku

K podrobnostiam sa Brian priznal v denníku, ktorý našla FBI medzi jeho pozostatkami.

O komplikovanom a tragickom prípade smrti mladej influencerky čítal celý svet. Zmiznutie iba 22-ročnej Gabby Petito, ktorá má na sociálnych sieťach bohaté publikum, vyvolalo mimoriadne znepokojenie. Jej telo objavili v čase, kedy mala byť na cestách po USA v dodávke so svojím priateľom Brianom Laundriem.

Prípad Gabby riešila FBI mesiace, prípad v piatok uzavrela

Krátko pred objavením Gabbinho tela zmizol aj jej priateľ, ktorý bol hlavným podozrivým v prípade. FBI vyhlásila, že ľudské pozostatky objavené 19. septembra 2021 skutočne patria Gabby. Pri prehľadávaní oblasti objavili aj ďalšie ľudské pozostatky – tie neskôr FBI potvrdila ako telo Briana.

Brian sa sám strelil do hlavy vo floridskom národnom parku. Gabby mala byť zaškrtená. Právnik informáciu potvrdil aj Brianovým rodičom, ktorí situáciu neniesli ľahko. Mali dobrý vzťah aj so samotnou Gabby a zo začiatku po jej zmiznutí sami prehovárali Briana, aby im povedal, kde je alebo čo sa jej stalo. On však mlčal a odmietal hovoriť s rodičmi aj s políciou. Napokon zmizol a odvtedy ho už nevideli.

Brian sa k vražde priznal v zápiskoch svojho denníku, prípad je uzatvorený

Ako informuje portál Vice, podľa najnovších zistení sa Brian priznal k vražde svojej priateľky v zápiskoch svojho denníka, ktorý objavili spolu s jeho pozostatkami. V piatkovom vyhlásení FBI prípad uzatvorila.

“Kontrola denníka ukázala, že Brian Laundrie priznal zodpovednosť za vraždu Gabby Petito,” oznamuje vyhlásenie. Špeciálny agent Denverskej divízie FBI Michael Schneider dodáva, že v prípade nebola zistená prítomnosť žiadnej inej osoby v spojení s tragickou smrťou mladého dievčaťa.

Ako dopĺňa CNN, rodina Gabby poďakovala FBI za odvedenú prácu v prípade: “Naozaj oceňujeme hĺbkové a starostlivé úsilie FBI v tomto mimoriadne komplikovanom prípade. Valídnosť a množstvo faktov a informácií, ktoré FBI zhromaždila, sú stopercentným dôkazom toho, že Gabbin vrah je skutočne Brian Laundrie.”