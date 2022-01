Gabby Petito mali zatknúť. Polícia priznala niekoľko chýb, ak by ich neurobila, možno by nebola mŕtva

Prípad zmiznutej influencerky Gabby Petito má stále niekoľko nezodpovedaných otázok. Spomínate si na policajné video, ktoré sa dostalo na verejnosť ešte predtým, než sa zistilo, že je mŕtva? Polícia sa k tomuto dňu v rozsiahlej správe vrátila a uznala, že dvaja ich členovia, ktorí zasahovali na mieste, mohli urobiť niekoľko vecí inak. A, ktovie, možno jej aj zachrániť život, informuje Global News.

Video vzniklo 12. augusta, teda mesiac predtým, než bola Gabby Petito vyhlásená za nezvestnú. Na nahrávke môžeme vidieť mimoriadne rozrušenú Gabby, ktorá mala udrieť svojho priateľa Briana. Napriek tomu, že bolo už na prvý pohľad zrejmé, že nie je emočne v poriadku, polícia nechala dvojicu tak iba s odporúčaním, aby strávili noc bez seba.

Odpoveď na otázku, či ju mohli zachrániť, neexistuje

Ak vám napadla otázka, či polícia mohla urobiť niečo viac a zabrániť tragédii, ktorá sa odohrala, nie ste jediní. Odpovedať na ňu sa pravdepodobne už nedá, čo poznamenáva aj kapitán utahského policajného oddelenia, Brandon Ratcliffe. “Už sa nikdy nedozvieme odpoveď na túto otázku,” dodal.

Gabby mala byť zatknutá

Pri prípadoch, kde je prítomné násilie, miestne zákony hovoria, že polícia by mala konať a páchateľa zatknúť. V tomto prípade by sa to týkalo Gabby, pretože mala udrieť Briana. Dvojica policajtov, ktorá bola na mieste, však prípad vyhodnotila inak a teraz sa odvoláva na to, že ak by ju zatkli, Brian by mohol ľahko zaplatiť kauciu a tým by získal nad ňou ešte väčšiu moc. Čo by mohla byť pravda.

Ak by však dokázali odhaliť, že Brian môže byť agresorom domáceho násilia, pravdepodobne by konali inak a Gabby s ním len tak nenechali odísť.

Neúmyselné chyby ľutuje

Kapitán Ratcliffe pripravil približne 100-stranovú správu, v ktorej sa zameral práve na konanie policajtov pri tomto incidente. Vyšlo mu, že urobili chybu v tom, že Gabby neobvinili z domáceho násilia a rovnako upozornil na ďalšiu neúmyselnú chybu, ktorú urobili. Na linku 911 dostali podnet, ktorý uvádzal mužského agresora. Ako informuje portál Vice, volajúci videl Briana, ako dáva Gabby facku v bare. Viac sa tým nezaoberali a nesnažili sa od neho zistiť podrobnosti.

Eric Pratt, jeden z policajtov, ktorý bol na mieste, teraz ľutuje, že neurobil viac. “Som zúfalý z toho, že bola zabitá. Urobil by som čokoľvek, aby som to zastavil,” uviedol vyšetrovateľovi. “Prijímam za to zodpovednosť a nechcem, aby si ľudia mysleli, že mi na tom nezáleží.”

Nová správa vo výsledku odporúča policajnému oddeleniu, ktorého členom je aj Eric Pratt s kolegom, absolvovať niekoľko hodín školení, ktoré majú byť zamerané na riešenie domáceho násilia. Jeho rozpoznanie totiž niekedy nie je jednoduché. A ako vidíme v tomto prípade, jedna chyba môže zapríčiniť, že vás bude trápiť svedomie do konca života.

Prípad Gabby Petito

Gabby Petito bola vyhlásená za nezvestnú 11. septembra a zmizla počas cestovania s Brianom. Naposledy sa rodičom ozvala koncom augusta prostredníctvom SMS správy, nie sú si však úplne istí, že jej odosielateľom bola práve ona. Aktuálne sa vyšetrovanie snaží odhaliť, či ich poslal Brian.

Ten sa vrátil z ich výletu sám a odmietal hovoriť s políciou aj s najbližšími o tom, kde je Gabby, alebo čo sa vlastne stalo. 20. septembra boli zverejnené správy o tom, že sa našlo mŕtve telo, ktoré patrilo práve zmiznutej influencerke. Neskôr sa potvrdilo, že bola zavraždená. Príčinou smrti bolo uškrtenie.

Brian Laundrie zatiaľ nebol obvinený z vraždy Gabby Petito. Nehovorí sa však ani o žiadnom inom podozrivom. Vzhľadom na hádky, ktoré medzi sebou viedli a udalosti, ktoré sa odohrali pred smrťou Gabby, si verejnosť vytvorila vlastný názor, podľa ktorého za jej smrťou stojí nepochybne Brian. Počkajme však na oficiálne výsledky vyšetrovania.