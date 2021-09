Našlo sa mŕtve telo, ktoré zrejme patrí Gabby. Jej priateľa stále hľadajú, ľudia si myslia, že ju zabil

Prípad Gabby Petito v uplynulý dňoch obletel svet. Cestovala v dodávke so svojím priateľom, domov sa však bez slova vrátil iba on sám. Kým sa zúfalí rodičia snažili z Briana Laundrieho dostať, kde by ich dcéra mohla byť, on medzitým zmizol a jeho rodičia ho označili za nezvestného. Teraz to vyzerá, že by incident mohol mať veľmi tragický koniec.

Zmiznutie travel blogerky Gabby, ktorá od medializovania prípadu získala na Instagrame stovky tisíc nových sledovateľov, vyvolávalo od začiatku množstvo otázok. Ako posledný ju totiž videl jej priateľ, s ktorým cestovala v dodávke. Ten však o jej zmiznutí nikomu nič nepovedal.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gabby (@gabspetito)

Brian nikomu nič nepovedal, onedlho zmizol tiež

Dokonca to neoznámil ani svojim rodičom, ktorí si boli s Gabby blízki. Odmietal spolupracovať s políciou aj s rodičmi lásky svojho života, ako v minulosti Gabby označil. Iba nedávno však zrušili spoločné zásnuby a dokonca ich hádky boli vyšetrované ako možný čin o domáce násilie. Pri jednej z nich zasahovala aj polícia a vďaka tomu sa dostalo na verejnosť kontroverzné video, ktoré vzniklo iba niekoľko dní pred poslednou známou zmienkou o dievčati.

Preto sa niet čudovať tomu, že na internete jej prípad vyvolal rozruch. Ľudia prichádzali s rôznymi komentármi, v ktorých bol od začiatku hlavný podozrivý Brian a tušili, že s Gabby nie je niečo v poriadku. Adresovali mu množstvo drsných komentárov, ktoré si môžete prečítať pod jednotlivými príspevkami na Brianovom Instagrame.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Brian Laundrie (@bizarre_design_)

Našlo sa mŕtve telo zodpovedajúce Gabby

Rodičia Gabby dokonca ponúkli za nájdenie ich dcéry finančnú odmenu. V nádeji, že sa nájde živá a zdravá, a najhoršie možné scenáre sa nenaplnia. Iba pred niekoľkými hodinami BBC priniesol aktuálnu správu. Našlo sa mŕtve telo zodpovedajúce popisu nezvestnej Gabby.

Bolo objavené v národnom parku v štáte Wyoming. Ako uviedol pre BBC agent FBI Charles Jones, príčina úmrtia nájdeného dievčaťa zatiaľ nie je známa. Čo sa týka jeho identity, čaká sa na forenzné testy, ktoré môžu s určitosťou povedať, či je to skutočne Gabby. Pozostatky však zodpovedajú jej popisu.

Otec správu prijal s tým, že ide o jeho dcéru

Keď sa túto správu dozvedeli jej rodičia, Joseph Petito, otec Gabby, pridal smutný príspevok na svoj Twitter. K fotografii svojej dcéry pridal zlomené srdce s popisom, že sa dotkla sveta. Vyzerá to, že túto správu prijal s tým, že ide skutočne o jeho dcéru.

Verejnosť smúti spolu s rodinou, obviňuje Briana

Ľudia v komentároch mu vyjadrujú úprimnú sústrasť a ľútosť či podporu. Medzi nimi nechýbajú ani ľudia z Európy, napríklad z Francúzska, čo svedčí o tom, že tento prípad skutočne zasiahol ľudí naprieč rôznymi kontinentami.

Čo sa teda presne stalo a či nebohé telo patrí skutočne Gabby, sa snáď dozvieme čoskoro. Pátrací tím prehľadával rezerváciu celý víkend až do nedele večera, kedy konečne bolo ich hľadanie úspešné.

Mohol by sa ukrývať v močiaroch

Kde sa nachádza jej priateľ Brian, je doteraz neznáme. Kedy a či sa vôbec ukáže, ostáva neznáme, pretože ani jeho rodičia nevedia, kde sa nachádza. Polícia po ňom intenzívne pátra, zatiaľ však bez väčších výsledkov. Nie však ako po páchateľovi vraždy, ale iba ako po zmiznutej osobe. Predpokladajú, že by sa mohol ukrývať vo floridských močiaroch, kde by mohol pobudnúť celé mesiace.

Pre ľudí sledujúcich tento prípad však patrí medzi hlavných podozrivých aj kvôli svojmu zvláštnemu správaniu po návrate. Nebudeme vynášať súdy a počkáme na to, kým polícia celý prípad poriadne vyšetrí. O aktuálnych správach vás budeme informovať.