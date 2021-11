Brian si vystrelil mozog, potvrdila pitva. Otec zavraždenej Gabby Petito prezradil podrobnosti o jeho krutom správaní

Začiatkom novembra sme vás informovali o pokračovaní vyšetrovania prípadu zavraždenej influencerky Gabby Petito a jej priateľa Briana Laundrieho. Pátranie po zmiznutom Brianovi napokon viedlo iba k nájdeniu jeho pozostatkov, pretože mal spáchať samovraždu. Po niekoľkých týždňoch pitva definitívne túto skutočnosť potvrdila a odhalila spôsob, ako ku nej došlo, informuje britský Guardian.

Iba pred niekoľkými hodinami boli zverejnené podrobnosti z pitevnej správy, ktorá potvrdila, že Brian spáchal samovraždu. Teda scenár, ktorý všetci predpokladali a bol od začiatku pravdepodobný. O inom sa ani nediskutovalo, všetci však museli počkať na tieto výsledky, aby nešlo iba o špekulácie. Príčinou smrti bolo strelné poranenie hlavy, túto informáciu potvrdil pre portál CNN právnik jeho rodiny Steven Bertolino.

Prípad plný tragických záverov

Brian sa sám strelil do hlavy vo floridskom národnom parku. Právnik informáciu potvrdil aj Brianovým rodičom, ktorí túto situáciu neznášajú ľahko. Mali dobrý vzťah aj so samotnou Gabby a zo začiatku po jej zmiznutí sami prehovárali Briana, aby im povedal, kde je alebo čo sa jej stalo. On však mlčal a odmietal hovoriť s rodičmi aj s políciou. Napokon zmizol a odvtedy ho už nevideli. Táto situácia je pre nich extrémne náročná a čakajú, ako sa celý prípad uzavrie.

CNN pokračuje v zisťovaní zatiaľ nezverejnených podrobností napríklad o tom, ako sa Brian dostal k strelnej zbrani, ktorou sa napokon pripravil o život. Brian bol nezvestný od 14. septembra a vyšetrovateľom trvalo 32 dní, kým sa im podarilo nájsť jeho pozostatky. Nebol obvinený v súvislosti s vraždou Gabby, o žiadnom inom podozrivom sa však nehovorilo a nehovorí, preto je táto súvislosť pre mnohých ľudí sledujúcich tento prípad jasná. My si však počkáme na definitívny verdikt, ktorý však vzhľadom na to, že je Brian už po smrti, nemusí prísť.

Brian sa ku Gabby podľa jej otca správal ako násilník

Jedno zostáva isté, Brianovo správanie po zmiznutí influencerky bolo podozrivé, až napokon viedlo k jeho samovražde. Mali medzi sebou konflikty, krátkom predtým, ako sa vydali na spoločný trip v dodávke, zrušili svoje zásnuby. Na verejnosť sa dokonca dostalo záhadné policajné video pochádzajúce z 12. augusta, v ktorom zúfalá Gabby nedokázala zastaviť svoj plač. Hliadka situáciu riešila kvôli možnému domácemu násiliu. Gabby im však nič bližšie o tom, čo sa stalo, nepovedala, tak polícia odišla.

Joseph Petito, otec Gabby pred niekoľkými dňami na svojom Twitteri vyzval ľudí k zvýšenej pozornosti voči domácemu násiliu, ktoré v našej spoločnosti nie je vôbec ojedinelé. Týmto prípadom je možné prechádzať, treba však robiť viac. Pán Petito znáša túto tragickú situáciu ťažko, čo je pochopiteľné, keďže prišiel o svoju dcéru takýmto spôsobom.

Rodičia spätne hľadajú akékoľvek náznaky toho, že Gabby a Brian viedli toxický vzťah. Joseph Petito poznamenal, že správanie Briana malo všetky znaky násilníka. Mal totiž Gabby v rôznych situáciách zahanbovať a podľa jeho slov presne tak pracuje násilník. Svoju obeť zahanbuje, až kým sa takto nezačne cítiť stále.

Prípad Gabby Petito

Gabby Petito bola označená za nezvestnú 11. septembra a zmizla počas cestovania s Brianom. Naposledy sa rodičom ozvala koncom augusta prostredníctvom SMS správy, nie sú si však úplne istí, že jej odosielateľom bola práve ona. Aktuálne sa vyšetrovanie snaží odhaliť, či ich poslal Brian.

Ten sa vrátil z ich výletu sám a odmietal hovoriť s políciou aj s najbližšími o tom, kde je Gabby alebo čo sa vlastne stalo. 20. septembra boli zverejnené správy o tom, že sa našlo mŕtve telo, ktoré patrilo práve zmiznutej influencerke. Neskôr sa potvrdilo, že bola zavraždená. Príčinou smrti bolo uškrtenie.

Brian Laundrie zatiaľ nebol obvinený z vraždy Gabby Petito. Nehovorí sa však ani o žiadnom inom podozrivom. Vzhľadom na hádky, ktoré medzi sebou viedli a udalosti, ktoré sa odohrali pred smrťou Gabby, si verejnosť vytvorila vlastný názor, podľa ktorého za jej smrťou stojí nepochybne Brian. Počkajme však na oficiálne výsledky vyšetrovania.