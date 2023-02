Fanúšikovia Hagrida sú dojatí: Týmto krásnym spôsobom si ho tvorcovia uctili v novej hre zo sveta Harryho Pottera

Príjemná nostalgická spomienka pre fanúšikov univerza Harryho Pottera v podobe hry Hogwarts Legacy postupne odkrýva svoje tajomstvá a easter-eggy. Hráči si majú možnosť vyskúšať, aké to je študovať na čarodejníckej škole a vžiť sa tak do svojich obľúbených postáv lepšie ako kedykoľvek predtým.

Uctili si pamiatku Hagrida

Aj keď sa príbeh odohráva približne storočie pred tým, než na Rokfort príde Harry a jeho kamaráti, tvorcovia si dovolili do herného sveta vsunúť odkaz na osobu, ktorá mala značný vplyv na celú filmovú sériu, informuje Unilad. O tento fakt sa s fanúšikmi podelil jeden z hráčov na Tik Toku, kde tiež ukázal, ako môžu miesto nájsť aj ostatní. V skratke, ide o to, že sa hráč spustil na metle smerom k Hagridovej chate, pri ktorej sa nachádza náhrobok.

Na tomto náhrobku sa nachádza hipogrif. Diváci populárnej filmovej ságy si iste spomínajú na to, v akej súvislosti a kedy bol v príbehu Hrdozobec zobrazený. Aj keď mnohí tomuto miestu v hre neprikladajú žiaden zvláštny význam, skalní fanúšikovia sú toho názoru, že je to jasný odkaz na vplyv, ktorý mala postava Hagrida na príbeh. Technicky však, samozrejme, nie je možné, aby sa to v hernom príbehu spájalo s touto postavou, no viaceré hry sú známe tým, že do nich tvorcovia radi zahrnú vtipné či emotívne odkazy, ktoré majú skôr sentimentálny charakter.

Prvá transrodová postava vo svete

Miernu vlnu kontroverzie v súvislosti s hrou spôsobil aj fakt, že súčasťou príbehu bude aj prvá transrodová postava vo svete Harryho Pottera. Kým sú niektorí ľudia nadšení z toho, že hra bude rozmanitá, ďalší si myslia, že je to iba krok, ktorý má odviesť pozornosť od kauzy autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingovej, ktorá svojimi názormi spôsobila množstvo rozruchu. Keďže časť zisku z hry má putovať na konto Rowlingovej, na Twitteri sa objavili reakcie ľudí, ktorí si už iba z princípu hru odmietajú kúpiť. Či zakomponovanie tejto postavy zmení ich názor, je otázne.