Falošný mestský policajt od ľudí láka peniaze: Ak ste si za stieračom auta našli lístok s pokutou, nič neplaťte

Po Spišskej Novej Vsi sa pohybuje podvodník, ktorý sa hrá na mestského policajta. Ten sa od vodičov snaží vylákať peniaze za priestupok, ktorého sa údajne dopustili. Na jeho konanie upozornila aj mestská polícia. Informáciu priniesol RTVS.

Jeho postup nie je štandardný

Falošný mestský policajt po sebe zanechal za stieračmi áut lístky s informáciou, že sa vodič vozidla dopustil protizákonnej činnosti.

„Za čo mu mestská polícia ukladá blokovú pokutu v danej výške. Tú treba uhradiť na číslo účtu, ktoré tam autor uviedol,“ vysvetlil náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust. Takto sa však uhrádzanie pokút nerieši.

Mestskí policajti ľudí upozornili, aby peniaze za pokuty, ktoré si môžu nájsť napríklad za stieračom, na žiadne číslo účtu neposielali.

Pokiaľ by išlo o skutočného policajta a ak by sa daná osoba činu skutočne dopustila, riešilo by sa to uložením pokuty priamo na mieste, formou šeku alebo predvolaním vodiča na mestskú políciu.

„Odporúčam ľuďom, aby neplatili takéto pokuty na rôzne účty. Postup mestského policajta je ten, že za predné sklo, keď tam vodič nie je, založí výzvu, aby sa dostavil v určitom čase a mieste na mestskú políciu,“ povedal Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR.

Polícia zároveň požiadala verejnosť, aby ju kontaktovala v prípade, ak si podobné skutky všimne.