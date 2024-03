96-ročná žena sa nečakane stala miliardárkou: Šokuje vás, čo s peniazmi urobila

Ruth Gottesman netušila, akým obrovským majetkom disponuje jej manžel, až kým neovdovela. Zdedila po ňom miliardu dolárov, no rozhodla sa, že si peniaze pre seba nenechá. Zabezpečila vďaka nim bezplatné štúdium pre budúcich lekárov.

Zmení život množstvu ľudí

Ako informuje Business Insider, keď v roku 2022 zomrel manžel 96-ročnej Ruth Gottesmanovej, zanechal po sebe niečo, čo prekvapilo aj ju – 1 miliardu dolárov v akciách spoločnosti Berkshire Hathaway. Jediná inštrukcia, ktorú jej zanechal, bola tá, aby s peniazmi naložila, ako uzná za vhodné.

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk — Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024

Spočiatku sa nevedela rozhodnúť, čo s miliardou urobí, no jej deti jej radili, aby nečakala pridlho. Napokon padlo rozhodnutie, že peniaze v plnej výške venuje Lekárskej fakulte Alberta Einsteina v Bronxe, najchudobnejšej štvrti New Yorku, píše denník The New York Times. Jej dar je taký veľký, že podľa tlačovej správy školy by mal pokryť školné študentov lekárskej fakulty na dobu neurčitú.

Súčasní, ale aj budúci študenti budú počnúc augustom tohto roka ešte dlho študovať bez toho, aby museli za to platiť. Ruth svoje rozhodnutie oznámila študentom ešte koncom februára. Keď sa to dozvedeli, miestnosťou sa rozľahol potlesk a smiech. Niektorí študenti skákali od radosti, iní sa rozplakali.

Nechce, aby študovali len bohatí

Gottesmanová, emeritná klinická profesorka pediatrie na Einsteinovej univerzite, tu začala svoje pôsobenie ešte v roku 1968. Už takmer 60 rokov sa aktívne venuje filantropii. Od založenia Gottesmanovho fondu v roku 1965 spolu s manželom neustále investovali do vzdelávania a kultúry. David „Sandy“ Gottesman začal svoju kariéru v 60. rokoch priateľstvom s Warrenom Buffettom. Stal sa jedným z prvých investorov v Buffettovom holdingu Berkshire Hathaway. Potom založil vlastnú investičnú spoločnosť First Manhattan Co, ktorú teraz vedie jeho syn.

Investícia do univerzity môže prilákať študentov s rôznym pozadím, aj z rodín, ktoré by si to inak nemohli dovoliť, a to je presne to, čo Ruth chce. Nechce, aby prístup k vzdelávaniu mali len majetní. Školné na jediný rok tu stojí 59 000 dolárov (v prepočte vyše 54 000 eur). Mnohí si to nemôžu dovoliť, iní sa po dokončení školy topia v dlhoch.