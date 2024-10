Exkluzívne: Virálny taliansky supermarket, ktorý pobláznil Bratislavčanov, otvoril novú predajňu. Zisťovali sme detaily

Keď v novembri minulého roka otváral supermarket Cortelazzi svoju prvú slovenskú predajňu, obyvateľov hlavného mesta doslova pobláznil. Aj napriek umiestneniu na okraji Bratislavy si doň našlo cestu množstvo zákazníkov, ktorí si chceli nakúpiť originálne talianske výrobky a vyskúšať produkty, aké v žiadnom inom reťazci nenájdu. Tí teraz majú ďalší dôvod na radosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Cortelazzi pri svojej expanzii uprednostnil Bratislavu pred inými metropolami, ako napríklad Viedeň či Budapešť a prvá slovenská predajňa s rozlohou okolo 1 800 metrov štvorcových zaujala širšiu verejnosť. Lákadlom bolo, že na svoje by si v obchode mali prísť hlavne milovníci talianskej kuchyne a aj keď išlo o konkurenciu v rámci reťazcov s potravinami, ani jeden zo súčasných gigantov dodnes nemá zloženie produktového sortimentu porovnateľné s Cortelazzi.

Zaujímavý je aj koncept reštaurácie s kaviarňou, ktorá sa nachádza priamo v budove supermarketu a prakticky všetko, čo v nej zákazníci môžu ochutnať, si hneď vedia v obchode zakúpiť. „Dokladanie tovaru stále prebieha, nečakali sme takýto záujem už od prvých dní a robíme všetko pre to, aby sme čoskoro pre zákazníkov vyložili všetok dostupný tovar,“ uviedol pre interez pár dní po otvorení zodpovedný vedúci Stefano Pogna, ktorého tiež vysoký záujem príjemne prekvapil.

Nová predajňa je už otvorená

Ešte v marci tohto roka sme zástupcov supermarketu oslovili s tým, ako sa im momentálne darí a či sa plánujú ďalej na Slovensku rozširovať. „Aktuálne sme s prevádzkou veľmi spokojní, stále však máme čo dolaďovať. Verím, že už čoskoro to všetko bude dokonalé. V krátkodobom horizonte zatiaľ nemáme expanziu naplánovanú, no určite by sme tak chceli urobiť v roku 2025,“ povedal nám Pogna.

Ako z našich najnovších zistení vyplýva, taliansky supermarket sa ľuďom skutočne priblížil a otvoril novú predajňu. Tá sa nachádza v populárnom nákupnom centre Aupark. Otvorená bola, takpovediac „v tichosti“, 24. októbra spolu s ďalšími značkami ako Zara či Reserved. Pochopiteľne, Cortelazzi nie je súčasťou novej prístavby, o ktorej sme vás informovali.

„Vianočný pop-up Cortelazzi je už otvorený a návštevníkom ponúka rôzne talianske špeciality so zameraním najmä na sezónny vianočný sortiment,“ potvrdila pre interez Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra. Z jej vyjadrení vyplýva, že zatiaľ ide iba o sezónne umiestnenie, no to by sa mohlo časom zmeniť na trvalé. „Cortelazzi vnímame ako prémiový brand, ktorý vhodne dopĺňa ponuku značiek v Auparku. Diskusie o trvalom umiestnení v Auparku stále prebiehajú,“ dodala.

Čo sa týka konceptu, predajňa v Auparku je rozlohou podstatne menšia a skutočne ide o pop-upový typ obchodu. V rámci slovenskej expanzie a rozširovania povedomia o značke ide o dobrý krok, ktorý by mohol predstavovať potenciálnu pôdu pre ďalší rozbeh na tuzemskom trhu. Viac detailov sme zisťovali aj u samotného supermarketu, do vydania článku sme však odpoveď nedostali. V prípade aktualizácie článok doplníme.