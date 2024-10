Bratislava hlási „nákupnú udalosť jesene“: Aupark otvára novú prístavbu, láka na špeciálne zľavy. Toto čaká na zákazníkov

Súčasné obdobie praje okrem e-shopov aj rozvoju kamenných predajní a nákupných centier. Slováci návštevy obchodných komplexov stále obľubujú, čomu nasvedčujú pribúdajúce projekty naprieč celou krajinou. Platí to aj o našom hlavnom meste, ktoré sa po rozšírení nákupného centra Eurovea dočkalo ďalšieho rozširovania. Tentoraz ho realizoval Aupark.

Aupark sám seba označuje za prémiové nákupné centrum a v rámci Slovenska patrí v tomto segmente medzi najpopulárnejšie mená. V minulosti ho kompetentní na základe štatistík tiež považovali za obchodné centrum pre najbohatších Bratislavčanov.

„V porovnaní s ostatnými hráčmi má priemerný návštevník Auparku o 30 % vyššie príjmy. V kombinácii s dodatočnými službami či prítomnosťou Sadu Janka Kráľa sa tak posilní „destinačný“ charakter nákupného centra, kam sa chodí za nákupmi, aj za trávením voľného času,“ uviedli zástupcovia na margo svojej klientely, ale aj avizovanej prístavby. Tá sa realizovala v uplynulých mesiacoch a dnes, teda vo štvrtok 24. októbra, je oficiálne otvorená.

Ekologické prvky a veľká zelená fasáda

Prístavba sa pýši rôznymi ekologickými prvkami vrátane zelenej fasády, ktorá má výšku 18 metrov a dĺžku 130 metrov. Miesto na život tu nájde 40-tisíc rastlín rôznych druhov a samotný projekt je najväčší v rámci Slovenska a Českej republiky.

Ako ďalej zástupcovia nákupného centra priblížili, nová budova je vybavená špičkovými technológiami na riadenie vzduchotechniky, chladenia a optimalizáciu energetickej spotreby. Pre úsporu prevádzkových nákladov preberá novostavba časť chladu od pôvodného Auparku. K energetickej efektivite prispieva fotovoltická elektráreň s výkonom 150 kWp na streche budovy.

Aupark tiež získal energetický certifikát s hodnotou A pre celkovú spotrebu energie a A0+ pre primárnu spotrebu energie – teda najvyššiu energetickú hospodárnosť v rámci certifikátu. „Cieľom výstavby bolo maximálne recyklovať a opätovne využiť všetky dostupné materiály. Napríklad, pôvodná presklená fasáda sa rozobrala a jej časti sa využili v novej fasáde,“ povedal v rámci tlačovej konferencie Michal Smolák, Development manager Auparku.

Obrovské predajne a unikátny koncept

Pochopiteľne, s prístavbou centrum zákazníkom prináša aj nové nákupné možnosti. Medzičasom už v Auparku otvorili napríklad značky ako Ploom, vynovená kaviareň La Crema, JD Sports, UYN Store, rozšírený Dr. Max, najväčšia DM Drogerie na Slovensku, či ikonická londýnska kaviareň EL&N Café. Čerešničkou na torte však sú takzvané flagship predajne skupiny Inditex, konkrétne Zara a Reserved.

Prenajímateľná plocha prístavby atakuje rozlohu 8 000 metrov štvorcových, pričom práve spomínané predajne zaberú jej väčšinu. Zara tu dokonca dnes otvorila svoj najväčší slovenský obchod na ploche 3 860 metrov štvorcových. Výrazného rozšírenia predajne sa dočkal aj švédsky odevný gigant H&M. Zástupcovia nákupného centra nám zároveň prezradili, v čom bude spočívať špeciálny koncept predajne Zara.

Okrem jej unikátnej rozlohy by v nej návštevníci mali nájsť kolekcie a sortiment, aký v žiadnom inom tuzemskom obchode nebude. Taktiež tu bude k dispozícii rozšírený detský sortiment, ktorý bol doteraz dostupný iba na e-shope. K zlepšeniu nákupného zážitku prispejú samoobslužné pokladnice, novinkou je napríklad aj možnosť rezervovať si kabínku. Špecialitou je tiež expresné vyzdvihnutie si internetovej objednávky, a to už do dvoch hodín.

V súvislosti s otvorením novej časti pripravil Aupark mimoriadnu akciu, takzvané WAU DAYS, ktorá sa bude konať od 24. do 27. októbra. Počas týchto dní budú môcť návštevníci v mnohých obchodoch využiť zľavy až do výšky 50 % a zároveň ich čaká bohatý sprievodný program. Čerešničkou na torte bude koncert speváčky Jany Kirschner.